Marco Odermatt parla apertamente del suo rispetto per le gobbe di cammello, anche se ha fatto comunque segnare il miglior tempo sulla difficile Saslong. Altri sciatori, invece, sono stati vittime di brutte cadute.

Hai fretta? blue News riassume per te Già prima della prima sessione di allenamento ufficiale in Val Gardena/Gröden ci sono state delle cadute, con due apripista italiani feriti.

Nell'allenamento, invece, l'austriaco Stefan Eichberger ha subito la rottura del legamento crociato e ha terminato anzitempo la stagione.

Particolarmente pericolosa è la sezione chiave «Gobba del cammello», che secondo Marco Odermatt è il passaggio più difficile della Coppa del Mondo e che ha portato alla caduta di diversi sciatori.

Nonostante la scarsa visibilità, Odi ha fatto segnare il miglior tempo in allenamento, mentre Franjo von Allmen ha fatto un rientro cauto, ma positivo, dopo una pausa per infortunio.

La seconda sessione di allenamento è stata annullata a causa del tempo. Mostra di più

Martedì la Saslong in Val Gardena/Gröden ha mietuto le prime vittime, prima ancora che iniziasse la prima sessione di allenamento.

I due talenti italiani dello sci Emanuel Lamp e Pietro Broglio erano al via come apripista, ma entrambi sono caduti e hanno subito lesioni. Il 21enne Lamp ha riportato una lesione al tendine del ginocchio, mentre il 20enne Broglio ha dovuto essere portato via in elicottero a causa di dolori alla schiena e al collo.

Anche gli altri atleti di Coppa del Mondo sono stati alle prese con la difficile pista. Quando nevica, poi, non si vede quasi nulla. Questo è stato anche il problema per l'austriaco Stefan Eichberger.

Il 25enne, entrato sulle gobbe di cammello con poca velocità, è atterrato sul versante opposto ed è caduto. Ha subito lamentato un forte dolore al ginocchio, per poi ricevere poco dopo una diagnosi devastante: il legamento crociato si è lacerato, così come il menisco. Per lui la stagione è finita.

Odermatt ha staccato tutta la concorrenza

Marco Odermatt ha confermato al «Blick» che le Gobbe di Cammello sono estremamente difficili da affrontare: «In generale in una prima manche di allenamento si può frenare brevemente prima di qualsiasi altra sezione chiave, ma questo qui non funziona. Se non si dà il massimo su questo salto, si rischia il botto».

Questo è stato ovviamente il problema degli sciatori che sono partiti prima di lui e di Eichberger. Avevano troppa poca velocità e poca altezza per saltare il secondo e il terzo dosso bloccandosi così sull'ultimo.

Il fuoriclasse del Canton Nidvaldo, che ha vinto la discesa libera in Val Gardena/Gröden la scorsa stagione, ha affermato addirittura che le Gobbe del Cammello sono il tratto più temuto dell'intera Coppa del Mondo.

Martedì, dopo la prima discesa, ha ammesso: «Dopo il salto sulla gobba del cammello me la sono quasi fatta addosso». Ciononostante, il 28enne si è comportato perfettamente in allenamento e, con un vantaggio di oltre sette decimi sull'austriaco Daniel Hemetsberger, ha fatto registrare il miglior tempo.

Von Allmen è tornato

Molto più indietro del fuoriclasse è arrivato Franjo von Allmen. Il campione del mondo di discesa libera ha perso 6,24 secondi sul suo compagno di squadra, ma il distacco non è preoccupante.

Dopo la pesante caduta a Beaver Creek, in cui ha riportato contusioni allo stinco, von Allmen si è deliberatamente preso una pausa nella parte bassa della Saslong: «Ho seguito il consiglio del mio fisioterapista dopo la caduta e non ho fatto nulla per una settimana. È stata ovviamente la strategia giusta, la mia tibia si sente incredibilmente bene dopo questo allenamento», ha detto.

Ma anche per lui si è svolto in condizioni precarie: «Nella parte alta non vedevo quasi nulla. Non è una bella sensazione quando sorvoli il primo salto e non sai dove atterrerai».

