Marco Odermatt manca il suo grande obiettivo a Kitzbühel e continua così ad attendere il suo primo trionfo in discesa sulla Streif. Alexis Monney è sembrato a lungo il vincitore, prima di venir superato da Crawford. Ecco cosa hanno da dire i due migliori sciatori svizzeri sulle loro prestazioni.

Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te La striscia di vittorie svizzere nella discesa libera è giunta al termine. Dopo quattro doppie vittorie di fila, il canadese James Crawford ha impedito ad Alexis Monney di trionfare a Kitzbühel.

Marco Odermatt è finito, per una volta, fuori dal podio. A poco più di mezzo secondo dal miglior tempo, piazzandosi al sesto posto.

Al traguardo, i due migliori sciatori svizzeri hanno analizzato le loro prestazioni e Monney, secondo classificato, ammette: "È un po' frustrante quando sei davanti per così tanto tempo". Mostra di più

James Crawford è il sorprendente vincitore della discesa libera di Hahnenkamm a Kitzbühel. Il canadese ha conquistato la Streif in 1'53"64, 8 miseri centesimi più veloce di Alexis Monney, che si è dovuto accontentare del secondo posto dopo esser rimasto davanti a lungo.

«È strano. È un po' frustrante quando sei davanti per così tanto tempo», dice nell'intervista a «SRF» prima di chiarirsi: «Sono comunque completamente soddisfatto». Un podio a Kitzbühel - avrei firmato per questo subito all'inizio della stagione».

Per il 25enne, il podio è estremamente importante. «Kitzbühel è sempre stato il mio sogno in discesa fin da quando ero bambino. Dall'anno scorso sento di aver trovato la chiave, dice colui che ha festeggiato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo a Bormio circa quattro settimane fa.

Odermatt: «Non ho fatto tutto alla perfezione»

Per una volta, il grande favorito Marco Odermatt è finito fuori dal podio. Ha concluso con 55 centesimi di ritardo, al 6° posto, mancando il suo grande obiettivo stagionale, cioè vincere in discesa sulla Streif. «Non è andato tutto alla perfezione», dice a proposito della sua corsa. «In una gara così combattuta mancano i chilometri orari decisivi».

Dopo il trionfo in super-G di venerdì, il nidvaldese riesce a sopportare bene la leggera delusione.

«L'anno scorso ero seccato per il secondo posto. Oggi, ho tagliato il traguardo, ero secondo dietro ad Alexis e ho pensato: il massimo». Certo, «sarebbe stato bello finire di nuovo sul podio. Ma stranamente non ero infastidito».