Lo sciatore alpino svizzero Marco Odermatt ha fatto un bilancio della sua stagione in Coppa del Mondo appena conclusa. KEYSTONE

Marco Odermatt è stato ancora una volta il metro su cui misurare la Coppa del Mondo di sci questo inverno, anche se ha avuto una battuta d'arresto nella finale di slalom gigante. In questa stagione ha imparato a gestire le sconfitte, dice il nidvaldese in una conferenza stampa organizzata da Stöckli Ski.

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9 vittorie, 17 podi, 3 medaglie olimpiche, la coppetta di specialità nella discesa libera e nel super-G e una vittoria con grande distacco nella classifica generale di Coppa del Mondo per la quinta volta consecutiva.

Marco Odermatt può guardare ancora una volta a una stagione eccezionale. «È stato un grande successo», dice il 28enne, anche se subito dopo aggiunge un «ma».

Perché con le grandi ambizioni che accompagnano sempre il dominatore del Circo Bianco, alla fine non è stata una stagione perfetta.

Odi ha mancato il grande obiettivo, la vittoria nella discesa di Kitzbühel e la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici. Anche il globo di cristallo nello slalom gigante è stato perso all'ultima gara.

«Ho imparato a gestire le sconfitte. Negli ultimi anni non c'era quasi nulla da criticare, ora si è aggiunto qualcosa», dice il nativo di Buochs, che è anche consapevole di trovarsi ad un livello diverso rispetto alla maggior parte dei suoi rivali.

«È brutale quando un secondo posto è già una piccola sconfitta e un quarto posto è quasi una catastrofe. È una situazione bella, ma anche stupida, quella in cui mi sono trovato».

La sconfitta più grande è stata un secondo posto

Quando si trova ai piedi del podio, è subito confrontato con domande scomode: «Se arrivo sesto, devo dare delle spiegazioni. Nelle interviste, con gli allenatori, con la mia famiglia e anche con me stesso».

«Quando hai vinto così tanto e sai che puoi vincere tutto, devi passare attraverso questo processo per scoprire cosa non è andato bene».

Marco Odermatt guarda indietro ai suoi cinque globi di cristallo degli ultimi cinque anni. Keystone

Odermatt ha comunque infranto dei record quest'inverno, festeggiando le vittorie nelle gare di casa ad Adelboden e nella discesa di Wengen.

Resta però l'amaro in bocca, come per la discesa di Kitzbühel, dove il nidvaldese è arrivato secondo a 0,07 secondi da Giovanni Franzoni. «È stato il secondo posto più triste della mia carriera», ammette Marco.

E spiega: «È un enorme privilegio parlare di una delusione. Ma non ho mai nascosto che vincere a Kitzbühel era il mio grande obiettivo stagionale. Tutto era andato per il verso giusto, mi sentivo molto bene. Quindi fa ancora più male che non sia stato abbastanza».

La fame di successo non è più la stessa che agli inizi

Almeno la superstar, che ha il vizio del successo, ha ancora un grande obiettivo da raggiungere per la prossima stagione.

Soprattutto perché la voglia di vincere di Odermatt non è più così scontata come all'inizio della sua carriera, come ammette lui stesso: «Non è sempre facile sentire la stessa fame a ogni gara».

Nelle ultime della stagione, questo è diventato molto evidente: «A Kvitfjell, per la prima volta in vita mia ho pensato sul percorso: oggi non voglio proprio fare questa gara. Era nuvoloso, la neve era soffice e ti ritrovi per la ventesima volta a risalire una porta, mentre il sudore ti cola sul viso», racconta Odi con sincerità.

È arrivato settimo nella discesa libera, solo 19° nel super-G ed è stato eliminato nello slalom gigante. «Cerchi di spingere te stesso alla partenza, ma non è la volontà più onesta».

Il nidvaldese però può anche trarne degli aspetti positivi. «Per quanto terribili siano questi giorni, sono utili per mostrarmi che non posso dare nulla per scontato».

Rinunciare allo slalom gigante?

Il 28enne sta pensando di non gareggiare più nello slalom gigante, ma probabilmente non ancora nella prossima stagione.

«Verso la fine della stagione, mi sono reso conto di non avere più una preparazione sufficiente per poter competere per la vittoria in ogni gara». Non è una bella sensazione essere al via e sapere che non tutto è perfetto, «poi è anche meno divertente».

È quindi molto probabile che Odermatt si concentri esclusivamente sulle gare di velocità nel prossimo futuro.

«Devo ascoltare me stesso. Se mai dovessi perdere la gioia di certe gare, farò dei tagli. Non so quando arriverà quel momento, ma sono sicuro che arriverà».

Ecco il video della conferenza stampa (in tedesco):