Odermatt KEY

Marco Odermatt ha festeggiato il primo successo stagionale in Coppa del Mondo. Il nidvaldese precede il grande rivale Sarrazin e Feuerstein.

Dopo il 2o posto colto venerdì in discesa, a Beaver Creek il fuoriclasse elvetico ha trionfato in super G, ottenendo così la vittoria numero 38 in carriera proprio sulla pista che lo ha visto vincere per la prima volta nel 2019.

Su un tracciato che ha messo in difficoltà diversi atleti, costato l’eliminazione di sei dei primi dieci concorrenti al via, il 27enne si è imposto con 0"18 di vantaggio sul francese Cyprien Sarrazin, l’unico ad insidiare il successo del campione rossocrociato, e 0"47 sul sorprendente austriaco Lukas Feurstein, partito con il pettorale numero 24.

Tra gli elvetici buona pure la prova di Gino Caviezel, arrivato sesto a 0”83, mentre Justin Murisier, vincitore ieri, è giunto 13esimo a 1”30 dal compagno di squadra.

