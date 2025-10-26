  1. Clienti privati
Coppa del Mondo Odermatt trionfa al gigante di Sölden

Swisstxt

26.10.2025 - 14:53

Marco Odermatt apre la stagione di Coppa del Mondo con una schiacciante vittoria.
Marco Odermatt apre la stagione di Coppa del Mondo con una schiacciante vittoria.
KEYSTONE

Marco Odermatt, vincitore delle ultime quattro Coppe del Mondo, ha subito lanciato un segnale forte ai suoi avversari imponendosi per la terza volta in carriera nel gigante di Sölden, gara che ha dato il via alla stagione.

SwissTXT

26.10.2025, 14:53

26.10.2025, 14:58

Coppa del Mondo. Odermatt al comando nella prima manche di gigante a Sölden

Coppa del MondoOdermatt al comando nella prima manche di gigante a Sölden

In testa con un solo centesimo di vantaggio su Marco Schwarz dopo la prima manche, nella seconda, iniziata con un ora di ritardo a causa di una nevicata e della nebbia, il nidvaldese ha fatto ancora meglio, staccando l’austriaco di 0"24.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

Sul gradino più basso del podio è invece salito il norvegese Atle Lie McGrath (+0''27), capace di recuperare 4 posizioni nella prova pomeridiana.

Thomas Tumler, quarto dopo la prima manche, ha ceduto nella seconda e si è piazzato 16esimo (+1''57). Un po’ meglio del 36enne ha fatto Loïc Meillard, giunto 14esimo (+1''37), mentre Luca Aerni, già poco brillante in mattinata, ha dovuto accontentarsi della 30esima posizione (+4''55).

Per non perdersi nulla. Il calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

Per non perdersi nullaIl calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

