Odermatt KEY

Con ben cinque gare d’anticipo Marco Odermatt ha conquistato il suo quarto globo di cristallo consecutivo.

A rendere ancora più scintillante questo traguardo è stata la tripletta svizzera nel gigante di Hafjell!

Terzo dopo la prima manche il nidvaldese è riuscito a guadagnare una posizione, chiudendo secondo dietro a uno strepitoso Loïc Meillard e precedendo Thomas Tumler.

Il 27enne è così salito a quota 1596 punti in classifica, portando a 635 il margine di vantaggio nei confronti di Henrik Kristoffersen che visto il 16o posto ottenuto ha pure consegnato nelle mani di Odi la Coppetta di specialità.

Per Odi - che araggiunge Pirmin Zurbriggen a quattro coppe di cristallo, ma non consecutive - si tratta quindi di un’altra stagione stellare, considerando che prima di oggi l’elvetico si era già assicurato la coppetta di super G.

A rendere ancora più bella questa giornata ci hanno pensato, appunto, Meillard e Tumler. Già in testa dopo la prima manche il romando non ha tremato, riuscendo a vincere la sua prima gara in questa Coppa del Mondo mentre per il grigionese si tratta del secondo podio stagionale.

Non è invece arrivato al traguardo Luca Aerni: 17o dopo la prima prova, il friborghese ha saltato una porta.