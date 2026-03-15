Marco Odermatt arricchisce ancora la sua stagione da sogno. Dopo il grande globo e la coppa di discesa, lo svizzero conquista anche il trofeo di super-G. L’annullamento della gara di Courchevel rende infatti matematico il quarto successo consecutivo nella disciplina.
Il fine settimana di Courchevel entra di diritto tra i momenti più luminosi della stagione di Marco Odermatt. Il fuoriclasse nidvaldese ha infatti trasformato una tappa accorciata in un autentico trionfo personale.
Venerdì aveva già blindato il grande globo di cristallo e la coppa di discesa. Ora arriva anche un altro sigillo: il quarto trofeo consecutivo di super-G.
La cancellazione della gara odierna - dopo quella già annullata ieri e che non verrà recuperata - ha infatti consegnato matematicamente la specialità allo svizzero.
Con una sola tappa ancora in calendario, le finali di Lillehammer, Odi conserva un margine di 158 punti su Vincent Kriechmayr, un vantaggio ormai irraggiungibile.
Un weekend con una sola gara disputata, ma sufficiente per scrivere un'altra pagina di dominio nella carriera del campione elvetico.