Niente super-G Odermatt, von Allmen & Co. passano il tempo scattandosi divertenti selfie

SDA

1.3.2026 - 14:44

Odermatt & Co. passano il tempo con divertenti selfie

Odermatt & Co. passano il tempo con divertenti selfie

Il super-G maschile di Coppa del Mondo di Garmisch è stato annullato. Nebbia e pioggia impediscono lo svolgimento dell'evento. Marco Odermatt mostra lo stato d'animo del team di Swiss-Ski su Instagram.

01.03.2026

Oggi, domenica, il super-G maschile di Coppa del Mondo a Garmisch è stato annullato. La nebbia e la pioggia ne hanno impedito lo svolgimento. Marco Odermatt ha condiviso nelle sue storie di Instagram lo stato d'animo del team di Swiss-Ski.

,

Keystone-SDA, Jan Arnet

01.03.2026, 14:44

Dopo due rinvii, alle 12:20 la giuria ha deciso di annullare la gara sulle Alpi bavaresi, inizialmente prevista per le 11:15. La ragione è stata la scarsa visibilità, causata dalla nebbia e pioggia, che ha impedito lo svolgimento della gara.

Secondo il direttore di gara FIS Markus Waldner, la gara sarà riprogrammata per venerdì 13 marzo a Courchevel. L'ultima tappa di velocità prima delle finali di Coppa del Mondo a Kvitfjell e Hafjell sarà quindi una gara tripla con due super-G e una discesa.

Coppa del Mondo. Annullato il super-G di Garmisch a causa del cattivo tempo

Coppa del MondoAnnullato il super-G di Garmisch a causa del cattivo tempo

Gli sciatori svizzeri sarebbero stati ben felici di iniziare il terzultimo super-G della stagione a Garmisch dopo aver festeggiato una vittoriosa tripletta nella discesa del giorno prima con Marco Odermatt, Alexis Monney e Stefan Rogentin sul podio.

Odermatt sarebbe stato il grande favorito per la gara sulla Kandahar. Infatti guida la classifica della disciplina con 158 punti di vantaggio sull'austriaco Vincent Kriechmayr.

Coppa del Mondo. La Svizzera domina la discesa di Garmisch! Odermatt davanti a Monney e Rogentin

Coppa del MondoLa Svizzera domina la discesa di Garmisch! Odermatt davanti a Monney e Rogentin

Tante smorfie e qualche dito medio

Invece che in pista, per una volta il nidvaldese si è divertito sui social media, mostrando nelle sue storie di Instagram come si sentono lui e i suoi compagni di squadra già prima che la gara venga annullata.

Il 28enne, Franjo von Allmen, Justin Murisier e altri fanno a gare di smorfie non del tutto serie. Si vede anche qualche dito medio (vedi video sopra).

Garmisch, a poco più di 700 metri sul livello del mare, è particolarmente colpita dai cambiamenti climatici. Anche quest'anno le gare di Coppa del Mondo sono state caratterizzate da temperature elevate e dalla mancanza di neve.

Ciononostante gli organizzatori sono riusciti ancora una volta a creare una pista adatta alla competizione. La prossima stagione, sia la gara maschile che quella femminile si terranno a Garmisch.

Al pari di Hermann Maier. Con Garmisch Odermatt festeggia la 54esima vittoria in Coppa del Mondo

Al pari di Hermann MaierCon Garmisch Odermatt festeggia la 54esima vittoria in Coppa del Mondo

Le ambizioni degli uomini dello sci

Le ambizioni degli uomini dello sci

17.11.2025

