Loic Meillard KEYSTONE

La striscia si interrompe: Marco Odermatt viene eliminato nella seconda manche dello slalom gigante di Saalbach. Meillard trionfa, Thomas Tumler sale sul terzo gradino del podio.

Loïc Meillard ha vinto lo slalom gigante nella finale di Saalbach e si è assicurato la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo in questa disciplina. Thomas Tumler - a 34 anni per la prima sul podio - si è classificato terzo dietro l'andorrano Joan Verdu. Marco Odermatt, che era in testa dopo la prima manche, è stato eliminato.

Ottimo sesto posto per Gino Caviezel, che ottiene così il suo secondo miglior risultato stagionale dopo il 5° posto nello slalom gigante di Palisades Tahoe.

A Odi non riesce il 10 su 10

Il nidvaldese puntava alla stagione perfetta nello slalom gigante con un'altra vittoria. Tuttavia, dopo una prima manche eccezionale, dopo essere partito forte nella seconda, ha commesso un errore, mancando la porta.

Si interrompe così la sua striscia di 12 vittorie consecutive in questa disciplina. Al fenomenale atleta svizzero viene formalmente consegnata la coppetta di specialità.

Marco Odermatt mette le mani sulla coppetta di gigante, lui che ha vinto 9 delle 10 gare in programma. KEYSTONE

Come l'anno precedente, Odermatt ha ottenuto 13 vittorie in Coppa del Mondo in stagione. Il 26enne condivide il record con Ingemar Stenmark (1978/79) e gli austriaci Hermann Maier (2000/01) e Marcel Hirscher (2017/18).

Per inciso, la statunitense Mikaela Shiffrin detiene il record assoluto con 17 vittorie, ottenuto nella stagione 2018/19.

Meillard: «Oggi era il giorno giusto»

Così il vincitore ai microfoni della SRF: «Sono molto soddisfatto. Ovviamente è un peccato per Marco. Ma era ora che lasciasse spazio per una volta. La battaglia con Marco è bella. Ci spinge tutti ad andare più forte. Dobbiamo lottare e spingere, e sapevo che prima o poi la situazione si sarebbe risolta a mio favore: oggi era il giorno giusto».

Odermatt: «Oggi le cose sono andate diversamente rispetto alle altre nove gare»

Marco Odermatt, grande sconfitto di giornata, commenta così la sua gara: «Naturalmente non sono al settimo cielo come i miei compagni di squadra. Ma questo è lo sport e fa parte di esso. Volevo accelerare sullo sci interno e poi mi sono agganciato, ed è stato allora che è successo l'errore. È sempre un peccato terminare la stagione con emozioni negative quando ci sono nove buoni motivi per provare emozioni positive. Le altre nove gare sono state perfette, sarebbe stato l'obiettivo anche per oggi, ma le cose sono andate diversamente».