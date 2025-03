Marco Odermatt

A 15 giorni dalla gara di Saalbach, Marco Odermatt ha subito ripreso posto sul podio di un gigante.

Swisstxt

A 15 giorni dalla gara di Saalbach, Marco Odermatt ha subito ripreso posto sul podio di un gigante, abitudine consolidata.

Non tuttavia sul gradino più alto, come avvenuto nelle ultime due gare disputate a Kranjska Gora: stavolta, in Slovenia, Odi ha dovuto accontentarsi della terza piazza (+0”52), alle spalle di Henrik Kristoffersen (un altro da sempre a suo agio sulla Podkoren) e di Lucas Pinheiro Braathen (+0”41).

Alla quinta top 3 consecutiva tra le porte larghe - Mondiali ovviamente esclusi - il nidvaldese vede dunque avvicinarsi il rivale norvegese nella classifica di specialità: a due prove dal termine, il vantaggio si è ridotto a 41 punti.

Chiamato a recuperare i 15 centesimi che lo separavano dalla vetta dopo la manche del mattino, il pettorale rosso ha invece proposto una seconda discesa poco performante (lo testimonia il 21o crono parziale), che lo ha fatto retrocedere di una posizione. Immutato, per contro, il sesto rango di Loïc Meillard (+0”91), mentre la rimonta di Thomas Tumler si è fermata all’ottavo posto, a 1”07 dal vincitore.