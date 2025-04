Il pomo della discordia: i saltatori norvegesi intorno al campione del mondo Marius Lindvik e le loro tute a Trondheim. Keystone

Gli spregiudicati imbrogli della squadra norvegese di salto con gli sci hanno scioccato tutti ai Mondiali di Trondheim. Dopo i divieti, la situazione si è calmata. Ci aspetta una lunga estate di rivalutazione.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo lo scandalo ai Mondiali per le tute dei norvegesi, la disciplina di salto con gli sci è alle prese con problemi di credibilità.

Si prospetta un'estate con una lunga rivalutazione. Come dovrebbe continuare?

Ecco cinque domande e risposte sulla situazione. Mostra di più

Da tre settimane la disciplina di salto con gli sci è alle prese con lo scandalo delle tute e con un enorme problema di credibilità.

Dopo le otto interdizioni ai norvegesi intorno al campione del mondo Marius Lindvik, si prospetta un'estate calda.

Ecco le domande e le risposte più importanti sulle tute manipolate e su cosa succederà dopo la stagione.

Quanti imbrogli ci sono stati in passato?

Diversi ex atleti hanno parlato di fatti accaduti durante il loro periodo di attività e hanno ammesso di aver deliberatamente infranto le regole. Tra questi, il campione olimpico norvegese Daniel-André Tande, il suo connazionale Anders Jacobsen e la leggenda finlandese Janne Ahonen.

«Lo fanno assolutamente tutti», ha detto Tande a proposito della manipolazione dell'attrezzatura. «Sì, oserei dire che l'ho fatto anche io qualche volta».

Ahonen ha commentto: «Non ho mai indossato nulla sulla mia tuta che non fosse consentito. Ma quando si tratta di taglie, ho oltrepassato le regole e superato il limite». L'ormai 47enne finlandese ha ammesso di essere consapevole delle violazioni delle regole.

Tande ha persino ipotizzato che la FIS volesse vedere vincitori i rispettivi Paesi ospitanti e che quindi tollerasse deliberatamente le infrazioni degli atleti di punta.

Cosa succede ai risultati dei Mondiali?

La FIS e il direttore di gara Sandro Pertile stanno ora mettendo ufficialmente in discussione i risultati di Mondiali. Andreas Wellinger potrebbe ricevere la medaglia d'oro per posta retroattivamente se Lindvik venisse squalificato. Ai Campionati del Mondo in Norvegia, la federazione aveva escluso tali conseguenze.

«Non sapevamo cosa fosse successo sabato. Bisogna capire tutta la situazione e ricercare quando è iniziata questa manipolazione. Le decisioni saranno poi coerenti», ha dichiarato Pertile alla Deutschen Presse-Agentur.

Cosa dice la FIS?

Il direttore fa riferimento a una riunione delle squadre a Praga in primavera. A prescindere dall'indagine parallela, in futuro si applicherà una serie di regole più severe e trasparenti alle gare di Coppa del Mondo.

Pertile vuole continuare a gestire il caos, ma ammette che: «Se il mio presidente dicesse: "Sandro, il tuo tempo è finito", lo accetterò».

Per le gare di fine stagione - dopo i Mondiali - che si è conclusa domenica, la FIS ha introdotto una soluzione temporanea, in base alla quale gli atleti indossano una sola tuta e la restituiscono ogni volta alla FIS.

Un simile regolamento avrebbe potuto evitare i trucchi illegali dei norvegesi ai Campionati del Mondo.

Quanto dureranno le squalifiche nei confronti dei norvegesi?

Inizialmente per la durata dell'indagine, che la FIS ha delegato a una commissione esterna. L'indagine dovrebbe concludersi entro l'estate. «Prima abbiamo bisogno di fatti concreti», ha ancora spiegato Pertile.

Quali sono le proposte?

La proposta di Mika Kojonkoski, ex allenatore nazionale e capo del Comitato FIS per il salto con gli sci, ha fatto scalpore quando ha suggerito tute standardizzate.

In questo caso, la federazione mondiale terrebbe le tute e le distribuirebbe ai rispettivi atleti tramite un sorteggio. Negli ambienti del salto, ci sono dubbi sulla fattibilità di questa soluzione, anche in considerazione delle diverse dimensioni del corpo dei vari atleti.

Altrettanto importante sarà per la FIS adeguare le sanzioni per le violazioni delle regole. Finora tali casi hanno comportato la squalifica dalla rispettiva competizione. In futuro si potrebbero aggiungere anche divieti limitati nel tempo, come suggerito sempre da Kojonkoski.

Karl Geiger ha fatto un paragone con il traffico stradale. «Se si guida a 110 invece che a 100 su una strada di campagna, nessuno dice niente. Se si guida a 120, si deve fare i conti con la possibilità di essere segnalati. Se si guida a 140, diventa più costoso. Se si guida a 160, si perde la patente. Se si guida a 160 senza patente e sotto l'effetto dell'alcol, la sanzione è di conseguenza più elevata», ha dichiarato Geiger a «ARD».

È necessario fare una distinzione fondamentale tra le violazioni delle regole e la manipolazione deliberata.