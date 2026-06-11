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Battuto l'uscente Johan Eliasch Alexander Ospelt è stato eletto nuovo presidente della Federazione internazionale di sci

Swisstxt

11.6.2026 - 11:58

Alexander Ospelt
Alexander Ospelt
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Alexander Ospelt è il nuovo presidente della FIS, la Federazione internazionale di sci e snowboard.

SwissTXT

11.06.2026, 11:58

11.06.2026, 12:01

Il rappresentante del Liechtenstein ha battuto per 65 voti a 64 l'uscente Johan Eliasch durante il congresso annuale di Belgrado.

Eliasch era sempre più contestato per il suo stile di direzione senza compromessi e per il peggioramento della situazione finanziaria della Federazione.

L'avvocato Ospelt, nel comitato FIS dal 2024, ha aperto con queste parole il suo mandato: «Nella FIS tutti devono poter discutere da pari a pari. È così che si trovano soluzioni efficaci e durature».

Grave controversia con la FIS. La Svizzera lascerà la Coppa del Mondo di sci se Johan Eliasch venisse rieletto?

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