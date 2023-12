Marco Odermatt Keystone

Dopo aver sfiorato il successo nella discesa sprint e nel super G nelle prime due giornate di gare in Val Gardena, Marco Odermatt ha accusato un ritardo importante nella discesa vera e propria, per lo meno in termini cronometrici.

Sulla Saslong il rossocrociato si è piazzato settimo al pari di Mattia Casse a 0»92 da Dominik Paris. Per il 34enne di Merano si tratta del primo successo sulla pista di casa. Ha preceduto di 0"44 Aleksander Kilde e di 0"60 Bryce Bennett. Per quel che riguarda gli altri rossocrociati solo Niels Hintermann è entrato nella top 10.

Swisstxt