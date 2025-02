Paris sul dominio della Svizzera: «In tutte le altre nazioni le teste fumano»

Il podio del super-G di Crans-Montana. Keystone

Dominik Paris torna sul podio dopo oltre un anno, chiudendo terzo nel super-G di Crans-Montana. L'azzurro ammette la superiorità degli svizzeri e critica la tracciatura della pista, giudicata troppo semplice.

Linus Hämmerli, Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Nel super-G di Crans-Montana Dominik Paris è stato l'unico a tenere testa al dominio svizzero, conquistando il terzo posto dietro a Marco Odermatt e Alexis Monney.

Il velocista italiano ha espresso grande soddisfazione per il ritorno sul podio dopo oltre un anno, ammettendo però la difficoltà di competere con gli elvetici.

L'azzurro ha criticato la tracciatura della pista, ritenendola troppo semplice e priva di stimoli per i discesisti, nonostante le ottime condizioni della neve. Mostra di più

L'unico capace a spezzare il dominio rossocrociato a Crans-Montana è stato Dominik Paris. Nel super-G di domenica il velocista italiano si è classificato terzo, dietro a Marco Odermatt e Alexis Monney.

Al termine della gara, ai microfoni di «SRF», non ha nascosto la sua soddisfazione per essere riuscito a tornare fra i migliori. «Finalmente», ha detto il 34enne, sottolineando che non saliva sul podio da oltre un anno. L'ultima volta è stato nel super-G di Kvitfjell, in febbraio 2024.

Sulla neve vallesena Paris ha offerto una grande prestazione, ma contro gli svizzeri non c'è stato nulla da fare. «Per stare davanti a loro serve davvero qualcosa in più», ha ammesso con un sorriso.

E quale sarebbe il segreto per riuscirci? «Bisogna andare più veloci», ha scherzato il nativo di Merano.

«Le teste fumano»

Secondo l'altoatesino per migliorare le prestazioni serve soprattutto avere fiducia in sé stessi, un aspetto tutt'altro che semplice da gestire.

«Gli svizzeri stanno mettendo sotto pressione tutte le altre nazioni, si vedono ovunque volti tesi e concentrati. Le teste fumano. È difficile reggere questa tensione senza pagarne le conseguenze».

In un'intervista rilasciata alla «RSI», Paris ha poi analizzato la pista di Crans-Montana, che fra due anni ospiterà i Mondiali, criticata da diversi atleti e addetti ai lavori per essere troppo «facile».

Il super-G, ma soprattutto la discesa. «La pista è ben preparata, la neve è in buone condizioni, ma la tracciatura è da cambiare, per dare più stimoli ai discesisti, sennò risulta troppo facile», ha sentenziato l'azzurro.