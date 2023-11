Preoccupazione

La Coppa del Mondo di sci non è ancora iniziata per Marco Odermatt, ma il nidvaldese deve già prendersi una pausa.

Il 26enne, due volte campione in carica della generale, ha infatti riportato un problema alla schiena durante gli allenamenti a Copper Mountain (Colorado) in preparazione alle gare del prossimo weekend a Beaver Creek. Per quanto Odermatt dovrà restare fermo non è al momento noto, ma certo si tratta di una notizia che desta parecchia preoccupazione in casa rossocrociata.

Swisstxt