Perde l’equipaggio e arriva solo al traguardo: ecco come il pilota di bob ha evitato il peggio

Scene da film Cool Runnings nella gara di Coppa del Mondo di bob a quattro a St. Moritz: il pilota statunitense Kristopher Horn taglia il traguardo in solitaria dopo la caduta, in partenza, di tutti e tre i suoi spingitori.

Horn ha controllato il bob fino al traguardo e, all’ultimo, è riuscito a frenare spostandosi da solo in fondo al mezzo.

Nonostante l’applauso del pubblico, il suo equipaggio è stato squalificato perché non è arrivato completo. Mostra di più

Il sorprendente successo del nuovo campione europeo di bob a quattro, il tedesco Adam Ammour, così come la medaglia di bronzo continentale dello svizzero Michael Vogt, sono finiti in secondo piano nel fine settimana di St. Moritz.

A monopolizzare l’attenzione è stato infatti il clamoroso incidente che ha coinvolto l’equipaggio del pilota americano Kristopher Horn.

Quasi come al cinema, ma molto più pericoloso

Una scena che fino a oggi si era vista solo nel celebre film Disney «Cool Runnings». Nella gara di Coppa del Mondo sul leggendario tracciato naturale dell’Engadina, tutti e tre gli spingitori di Horn sono scivolati al momento della partenza, rimanendo fuori dal bob.

Una situazione tutt’altro che innocua. Mentre gli americani scivolavano e rotolavano sulla pista, non hanno potuto fare altro che guardare Horn lanciarsi verso il traguardo completamente solo, alla guida del bob da 210 chili.

E, a causa del peso mancante, il mezzo è stato letteralmente catapultato lungo i 1’722 metri della pista di St. Moritz.

Il problema principale? Dalla sua posizione il pilota non può raggiungere i freni, collocati in fondo al bob e normalmente azionati da un compagno di squadra.

Prima pilota, poi frenatore

Horn ha comunque gestito la corsa con grande sangue freddo, senza cadute. Negli ultimi metri ha reagito con prontezza, lasciando le corde dello sterzo e scivolando all’istante fino alla posizione posteriore per azionare il freno, riuscendo così a fermare in sicurezza il mezzo.

Americký bobista Kristopher Horn ztratil na startu všechny tři členy posádky, náročnou dráhu odjel s 210 kg vážícím strojem sám a poté zvládl i bezpečně zabrzdit. 👀pic.twitter.com/peL5kiwlux — Deník Sport (@DenikSport) January 11, 2026

Per la sua prova ha ricevuto l’applauso spontaneo degli altri equipaggi e del pubblico lungo la pista.

Secondo il regolamento, però, il team è stato squalificato, poiché tutti e quattro i membri devono obbligatoriamente tagliare il traguardo.