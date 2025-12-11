  1. Clienti privati
Elitrasportata in ospedale Pesante caduta per Michelle Gisin durante l'allenamento di discesa libera a St. Moritz

Syl Battistuzzi

11.12.2025

Michelle Gisin è caduta pesantemente durante la seconda sessione di allenamento per la discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz ed è stata portata via in elicottero. Non ci sono ancora informazioni sulle ferite riportate.

11.12.2025, 14:15

11.12.2025, 14:19

Michelle Gisin è caduta dopo un minuto abbondante di gara, a causa dei suoi sci che si sono incrociati. La sciatrice di Engelberg è scivolata senza controllo nelle reti di sicurezza.

Secondo le prime impressioni, potrebbe essersi ferita gravemente. Gisin ha ricevuto immediatamente le prime cure ed è stata trasportata in elicottero alla Klinik Gut di St. Moritz circa mezz'ora dopo la caduta per ulteriori accertamenti.

Secondo il quotidiano «Blick», la sciatrice era pienamente cosciente e ha persino scherzato dopo l'infortunio.

I medici e i paramedici in azione: Michelle Gisin viene portata via dopo la sua grave caduta
I medici e i paramedici in azione: Michelle Gisin viene portata via dopo la sua grave caduta
Una scia sfortunata di cadute

Con la sua caduta continua la sfortuna della squadra femminile svizzera. Lara Gut-Behrami è fuori per tutta la stagione dopo aver subito un grave infortunio al ginocchio durante l'allenamento a Copper Mountain, in Colorado, mentre Corinne Suter dovrà prendersi circa un mese di pausa a causa dell'infortunio subito mercoledì scorso durante l'allenamento a St. Moritz.

Gli esami hanno evidenziato uno strappo della fibra muscolare nella parte inferiore della gamba sinistra e una contusione all'articolazione del ginocchio sinistro. È stata inoltre riscontrata una frattura nella zona posteriore del piede destro.

Mercoledì scorso, la stessa Gisin aveva dichiarato ai media di essere profondamente addolorata per l'assenza di Lara e Corinne. Adesso sembra che la prossima infortunata della squadra femminile di sci svizzero sia proprio lei.

Dopo la caduta. Lara Gut-Behrami è stata operata: «Sto bene, sono felice di tornare a casa»

Dopo la cadutaLara Gut-Behrami è stata operata: «Sto bene, sono felice di tornare a casa»

Joana Hählen segna il miglior tempo nel 2° allenamento

La seconda discesa libera di allenamento è proseguita dopo il suo infortunio. E ci sono notizie positive per la squadra elvetica. Joana Hählen, partita con il pettorale numero 56, ha segnato il tempo più veloce.

La prima gara di discesa libera della stagione è in programma questo venerdì (ore 10:15) a St. Moritz.

I risultati del 2° allenamento di discesa

  • 1. Joana Hählen (SUI)
  • 2. Ester Ledecka (CZE) + 0,13
  • 3. Sofia Goggia (ITA) + 0,21
  • 4. Laura Pirovano (ITA) +0.22
  • 5. Emma Aicher (GER) + 0,23 – ma squalificata
  • 6. Breezy Johnson (USA) + 0,24
  • 7. Kira Weidle-Winkelmann (GER) + 0,26
  • 8. Laura Gauche (FRA) + 0,27
  • 9. Nina Ortlieb (AUT) + 0,48
  • 10. Anna Schilcher (AUT) + 0,63
Sci, le ambizioni delle donne

Sci, le ambizioni delle donne

17.11.2025

