Pesante caduta per Michelle Gisin durante l'allenamento di discesa libera a St. Moritz

Michelle Gisin è caduta pesantemente durante la seconda sessione di allenamento per la discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz ed è stata portata via in elicottero. Non ci sono ancora informazioni sulle ferite riportate.

Michelle Gisin è caduta dopo un minuto abbondante di gara, a causa dei suoi sci che si sono incrociati. La sciatrice di Engelberg è scivolata senza controllo nelle reti di sicurezza.

Secondo le prime impressioni, potrebbe essersi ferita gravemente. Gisin ha ricevuto immediatamente le prime cure ed è stata trasportata in elicottero alla Klinik Gut di St. Moritz circa mezz'ora dopo la caduta per ulteriori accertamenti.

Secondo il quotidiano «Blick», la sciatrice era pienamente cosciente e ha persino scherzato dopo l'infortunio.

I medici e i paramedici in azione: Michelle Gisin viene portata via dopo la sua grave caduta sda

Una scia sfortunata di cadute

Con la sua caduta continua la sfortuna della squadra femminile svizzera. Lara Gut-Behrami è fuori per tutta la stagione dopo aver subito un grave infortunio al ginocchio durante l'allenamento a Copper Mountain, in Colorado, mentre Corinne Suter dovrà prendersi circa un mese di pausa a causa dell'infortunio subito mercoledì scorso durante l'allenamento a St. Moritz.

Gli esami hanno evidenziato uno strappo della fibra muscolare nella parte inferiore della gamba sinistra e una contusione all'articolazione del ginocchio sinistro. È stata inoltre riscontrata una frattura nella zona posteriore del piede destro.

Mercoledì scorso, la stessa Gisin aveva dichiarato ai media di essere profondamente addolorata per l'assenza di Lara e Corinne. Adesso sembra che la prossima infortunata della squadra femminile di sci svizzero sia proprio lei.

Joana Hählen segna il miglior tempo nel 2° allenamento

La seconda discesa libera di allenamento è proseguita dopo il suo infortunio. E ci sono notizie positive per la squadra elvetica. Joana Hählen, partita con il pettorale numero 56, ha segnato il tempo più veloce.

La prima gara di discesa libera della stagione è in programma questo venerdì (ore 10:15) a St. Moritz.

I risultati del 2° allenamento di discesa 1. Joana Hählen (SUI)

2. Ester Ledecka (CZE) + 0,13

3. Sofia Goggia (ITA) + 0,21

4. Laura Pirovano (ITA) +0.22

5. Emma Aicher (GER) + 0,23 – ma squalificata

6. Breezy Johnson (USA) + 0,24

7. Kira Weidle-Winkelmann (GER) + 0,26

8. Laura Gauche (FRA) + 0,27

9. Nina Ortlieb (AUT) + 0,48

10. Anna Schilcher (AUT) + 0,63 Mostra di più