La squadra svizzera di sci dà spettacolo a Saalbach-Hinterglemm, anche dopo la discesa libera. I campioni del mondo Franjo von Allmen e Marco Odermatt sfoggiano ora un taglio di capelli a cui bisogna abituarsi. Per la gioia degli appassionati di sci svizzeri, come dimostrano le reazioni.

La squadra svizzera di velocità maschile si è presentata alla cerimonia di premiazione dopo i Campionati del Mondo di discesa libera di Saalbach con acconciature folli.

Seguendo lo stile del compagno di squadra Alexis Monney, anche il resto della squadra elvetica si è rasato i capelli.

«Meglio è, peggio è», ha scritto divertito von Allmen su Instagram con una foto sua e della squadra svizzera. Mostra di più

Alcuni dovranno abituarsi a questo spettacolo. Il campione del mondo di discesa libera Franjo von Allmen e la squadra svizzera di sci si sono fatti la barba dopo lo spettacolo sportivo di domenica a Saalbach-Hinterglemm.

Il ventitreenne si è presentato alla cerimonia di consegna delle medaglie dopo la sua discesa d'oro con la testa mezza calva. I capelli erano completamente rasati al centro e ancora lunghi ai lati, proprio come quelli di Marco Odermatt.

Von Allmen pubblica una foto del team elvetico su Instagram: «Più sei bello, peggio è 😉 », osserva e dice: «Un motivo per festeggiare! 🥳🥳🫵🏼🔥»

Su Instagram, i fan svizzeri sono divertiti dai tagli di capelli a cui bisogna abituarsi. Una selezione dei commenti:

Capelli spariti da gran parte della nuca dei nostri atleti KEYSTONE

