Il pronostico è stato rispettato nella prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini, visto che ad imporsi, e nettamente, è stato Domen Prevc, leader della generale di Coppa del Mondo e dominatore fin qui della stagione.

Il 26enne, primo sloveno a vincere a Oberstdorf, ha chiuso con 316,7 punti, precedendo di ben 17,5 lunghezze il connazionale Timi Zajc e l’austriaco Daniel Tschofenig, campione in carica.

Gli svizzeri non hanno dal canto loro brillato. Gregor Deschwanden si è piazzato 23esimoo (260,8) e Sandro Hauswirth 26esimo (253,9), mentre Simon Ammann è uscito nella fase a eliminazione diretta.