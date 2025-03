Marco Degli Uomini è morto dopo una grave caduta. X

Cinque mesi dopo la morte della giovane promessa Matilde Lorenzi, l'Italia piange di nuovo la perdita di uno sciatore di talento. Marco Degli Uomini è deceduto in seguito a una grave caduta. Aveva solo 18 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo sci italiano è in lutto per la morte di Marco Degli Uomini.

Il talentuoso sciatore 18enne è morto dopo una caduta in allenamento sul Monte Zoncolan.

Prima di morire, Degli Uomini ha scritto un SMS alla madre: «Mamma, sono caduto, credo di essermi rotto le gambe. Non preoccuparti». Mostra di più

Grande tristezza nel mondo dello sci italiano, ma non solo. Nel fine settimana è morta la giovane promessa Marco Degli Uomini dopo un incidente in allenamento sul Monte Zoncolan. Il talentuoso sciatore 18enne è caduto dopo un salto di 40 metri ed è atterrato nelle reti di protezione, riportando diverse fratture.

Secondo i media italiani, le sue condizioni erano inizialmente stabili. «La Repubblica» riporta che il giovane è riuscito a mandare un messaggio alla madre: «Mamma, sono caduto, credo di essermi rotto le gambe. Non preoccuparti».

Ma poi le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, tanto che una volta giunto all'ospedale di Udine non è stato possibile salvargli la vita.

Il Comitato regionale della Federazione italiana di sci ha sospeso tutte le attività fino ai funerali. «Siamo sconvolti», afferma Maurizio Dunnhofer, presidente dell'Associazione regionale Friuli Venezia Giulia. «Il mondo dello sci regionale e nazionale è vicino alla famiglia e allo Sci Club Monte Dauda in questo momento difficile».

«Sarai sempre con noi»

Lo Sci Club Monte Dauda è appunto quello di Marco e su Instagram ha postato una foto del 18enne, scrivendo: «È così che vogliamo ricordarti, Marco. Con la gioia dello sci, lo sport che ti ha tragicamente portato via da tutti noi. Grazie per il tuo grande cuore. Grazie per la tua sincerità. Grazie per la tua lealtà e correttezza. Sarai sempre con noi».

È la seconda tragica morte nella squadra giovanile italiana di sci in pochi mesi. Solo nell'ottobre del 2024 era morta, sempre in un incidente, la 19enne Matilde Lorenzi.