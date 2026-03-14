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Salto con gli sci Prima vittoria di Deschwanden

Swisstxt

14.3.2026 - 18:38

Gregor Deschwanden
Gregor Deschwanden
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Gregor Deschwanden è andato a conquistare il suo primo successo della carriera vincendo sul grande trampolino di Oslo.

SwissTXT

14.03.2026, 18:38

14.03.2026, 18:39

Dopo il bronzo ottenuto alle Olimpiadi, sul mitico Holmenkollen il lucernese nel secondo round ha superato l’unico che lo precedeva dopo il primo salto, ovvero l’austriaco Maximilian Ortner, centrando pure il suo primo podio stagionale in Coppa del Mondo.

Il 35enne è così entrato per la 7a volta nella top 3 in 363 concorsi ai quali ha partecipato sul circuito maggiore.

Gli svizzeri hanno ottenuto pure un buon risultato collettivo, con Trunz 15o, Ammann 26o e Kesseli 30o.

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