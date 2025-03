Imago

Primo podio venerdì, prima vittoria in Coppa del Mondo sabato: un weekend da favola per Aicher sulle nevi di Kvitfjell, dove in discesa la giovane tedesca ha trionfato davanti a Macuga (+0"03) e Huetter (+0"19).

Swisstxt

Per Gut-Behrami il podio sembrava a portata, ma dopo un’ottima parte iniziale la ticinese ha pagato un ultimo salto che l’ha spinta fuori dalla linea ottimale e che l’ha così costretta ad accontentarsi dell'8o posto (+0"51).

La sciatrice di Comano è apparsa comunque più a suo agio rispetto alla prova di venerdì, in cui aveva chiuso con il 12o tempo.

Subito dietro di lei a tre centesimi ha chiuso Suter, mentre più lontane la altre svizzere Ming-Nufer (+0"87), Durrer (+1"58) e Gisin (+1"65).