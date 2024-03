Meillard freshfocus

Loic Meillard ha vinto il suo primo slalom in carriera imponendosi tra i paletti stretti ad Aspen.

Il 27enne ha preceduto il tedesco Linus Strasser e il norvegese Henrik Kristoffersen, mentre Clément Noel, in testa dopo la 1a manche, ha inforcato. Il romando ha offerto un'ottima prestazione in condizioni difficili, chiudendo in bellezza un weekend strepitoso dopo i due secondi posti in gigante alle spalle di Odermatt. Il leader della specialità Manuel Feller ha concluso al quinto rango, mentre il secondo miglior elvetico è stato Marc Rochat, undicesimo.

