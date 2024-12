Tumler KEY

Il grigionese resiste a Braathen e vince il gigante, ancora fuori Odermatt.

Thomas Tumler ha colto il suo primo successo in Coppa del Mondo!

Il 35enne ha trionfato nel gigante di Beaver Creek grazie a una prima manche d'antologia, che gli ha permesso di conservare un minimo vantaggio nella seconda su Lucas Pinheiro Brathen, secondo a 0"12.

Proprio su questa pista lo svizzero aveva centrato nel 2018 il suo primo podio dei tre ottenuti fino a oggi.

Sul gradino più basso del podio è salito Zan Kranjec, mentre Marco Odermatt, come già successo nella stessa disciplina a Soelden, non ha concluso la gara, uscendo sul 2o tracciato dopo aver chiuso all'8o posto la 1a prova.

Dopo due giganti, il detentore delle ultime tre coppette di specialità è dunque ancora fermo al palo.

Tre vittorie elvetiche in tre giorni

Loïc Meillard è invece scivolato dal quinto al 13o posto conclusivo.

Si conclude così nel migliore dei modi il primo fine settimana statunitense che ha visto tre vittorie elvetiche in tre gare. Giova infatti ricordare, oltre a quella di oggi di Tumler, quella di Justin Murisier in discesa venerdì e quella di Marco Odermatt in Super G sabato

