Coppa del Mondo Primo successo in gigante per Camille Rast a Kranjska Gora

Swisstxt

3.1.2026 - 14:11

A Kranjska Gora Camille Rast ha centrato la sua prima vittoria in gigante della carriera.
A Kranjska Gora Camille Rast ha centrato la sua prima vittoria in gigante della carriera.
KEYSTONE

A Kranjska Gora Camille Rast ha centrato la sua prima vittoria in gigante della carriera.

SwissTXT

03.01.2026, 14:11

03.01.2026, 14:19

Già al comando dopo la prima manche, la vallesana ha offerto anche nella seconda una grande prova, che è bastata per tenersi dietro tutte le avversarie.

Assieme a lei sul podio sono salite l'austriaca Julia Scheib (+0"20), che ha scalato 3 posizioni, e l'americana Paula Moltzan (+0"47).

Molto lontane le altre elvetiche, con Sue Piller 20esima, Wendy Holdener 23esima e Simone Wild 26esima. Nota positiva per la 18enne Dania Allenbach, che ha chiuso 27esima nel suo esordio in Coppa del Mondo.

Per non perdersi nulla. Il calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

Per non perdersi nullaIl calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

Sci, le ambizioni delle donne

Sci, le ambizioni delle donne

17.11.2025

