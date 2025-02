Stefan Rogentin è stato tra i più veloci nell'allenamento per la discesa libera dei Mondiali di mercoledì. Foto: Keystone

Stefan Rogentin è considerato un candidato alla medaglia nel super-G di Saalbach di venerdì. Oggi però, un giorno prima della gara, ha dovuto allenarsi per la qualificazione alla discesa libera dei Campionati del Mondo. Il 30enne non ne è molto entusiasta.

Il grigionese, tuttavia, oggi ha dovuto anche iniziare le qualificazioni per la discesa libera e, a differenza dei suoi diretti avversari, non può risparmiare energie.

La prova è andata bene, in quanto lo svizzero è arrivato a 0"80 (5°) dal più veloce, lo statunitense Cochran-Siegle.

Non sorprende che il 30enne non sia però entusiasta di questa situazione.

Stefan Rogentin è il terzo miglior sciatore di super-G della Coppa del Mondo di quest'inverno. Solo Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr hanno ottenuto più punti in questa disciplina. Per questo motivo il grigionese è considerato un candidato molto importante per vincere una medaglia venerdì nel Super-G dei Campionati del mondo.

Rispetto ai suoi due avversari, però, il 30enne ha lo svantaggio di non essere ancora stato selezionato per la discesa libera di domenica. Questo è stato deciso dagli organizzatori di Swiss-Ski.

Così, giovedì mattina ha dovuto partecipare anche alla seconda sessione di allenamento di discesa, lottando contro i compagni di squadra Marco Kohler e Lars Rösti per l'ultimo posto da titolare a disposizione nello squadrone elvetico .

Stefan è arrivato quinto, a 0"80 dal primo, lo statunitense Cochran-Siegle, mentre Kohler è uscito e Roesti ha accusato un ritardo di 1"43. Sembra dunque mettersi bene per lui in chiave qualificazione per la discesa.

Il programma di risparmio energetico

Ma il risparmio energetico non è quindi più un'opzione. «Se devi fare le qualifiche nelle seconde prove, allora devi prima vedere come funziona nelle prime prove», chiarisce in un'intervista a «SRF».

«Inoltre - continua - hai bisogno di nuovo di energia, che gli altri stanno naturalmente risparmiando».

Non vuole lamentarsi troppo, ma è chiaro: «Qualificarsi prima del Super-G, quando sono il numero 2 in Svizzera e il numero 3 al mondo, non è una buona idea per me da un punto di vista tattico. Ma non sono io a prendere la decisione, alla fine devo solo accettarla».

In vista del fitto programma dei Campionati del Mondo, la qualificazione alla discesa libera di giovedì non è certo stata un vantaggio per lui.

«C'è una gara venerdì (super-G ndr.), mentre sabato ci sarà la terza sessione di allenamento in discesa libera e poi domenica ci sarà la gara. In realtà sono cinque giorni di gare. Ecco perché bisogna assicurarsi di dosare bene le energie e organizzarsi bene».

Feuz è positivo

Beat Feuz può capire bene questi pensieri: «Capisco entrambi i punti di vista: quello dell'atleta, ma anche quello dell'associazione. Abbiamo un problema di lusso», sottolinea l'esperto della «SRF».

«Cosa direbbero gli altri due se mettessi Rogentin al quinto posto? È un argomento difficile». Ma l'ex discesista dà speranza al 30enne. «È successo spesso altre volte e non è sempre stato un male».

Il 37enne lo sa per esperienza personale ai Campionati del Mondo del 2015. All'epoca, anche un certo Patrick Küng dovette qualificarsi per la discesa libera dei Campionati del Mondo a Beaver Creek e alla fine divenne campione del mondo, proprio davanti a Feuz, che conquistò la medaglia di bronzo.