Imprevisto fastidioso per Odermatt e compagni nel viaggio verso il Colorado

Marco Odermatt KEYSTONE

I preparativi per le prime gare di velocità della stagione di Coppa del Mondo a Beaver Creek (6-8 dicembre) sono stati tutt'altro che ideali per Marco Odermatt e i suoi compagni di squadra svizzeri.

Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt, Justin Murisier, Gino Caviezel e Thomas Tumler hanno subito ritardi nel loro viaggio verso Beaver Creek a causa di una mancata coincidenza a Francoforte.

I quattro atleti hanno dovuto trascorrere la notte a Francoforte prima di poter proseguire verso gli Stati Uniti. Un fuori programma che ha prolungato notevolmente il loro viaggio. Mostra di più

Oltre alle prime gare di discesa e super-G, a Beaver Creek è in programma anche il secondo slalom gigante della stagione, all'inizio di dicembre.

Per prepararsi al meglio, il quartetto svizzero composto da Marco Odermatt, Justin Murisier, Gino Caviezel e Thomas Tumler si è recato oltreoceano in anticipo. Ma il viaggio si è rivelato una sfida inaspettata, come riporta «sport.ch».

Secondo quanto riportato, a causa di problemi all'aeroporto di Francoforte, gli elvetici hanno perso la coincidenza per Denver. La partenza da Zurigo aveva già subito un ritardo significativo.

Per i quattro atleti, ciò ha comportato un ulteriore pernottamento inaspettato in Germania, prima di poter proseguire il viaggio il giorno successivo. La trasferta verso il Colorado è stato quindi molto più lungo del previsto.

Nonostante questo sfortunato ritardo, il team spera che questo sia l'unico ostacolo in Nord America.

La prima discesa della stagione è prevista per il 6 dicembre a Beaver Creek, seguita il giorno successivo da un super-G sulla «Birds of Prey», prima che il week end si concluda con uno slalom gigante l'8 dicembre.