Una giornata di gioia per la Svizzera a Saalbach: Franjo von Allmen (a sinistra) si laurea campione del mondo di discesa libera, Alexis Monney vince il bronzo. Keystone

La squadra di Swiss-Ski offre attualmente qualità e quantità elevate, e la concorrenza in casa è particolarmente agguerrita nelle discipline di velocità maschile. Una circostanza che garantisce il successo, ma che comporta anche degli ostacoli.

Keystone-SDA SDA

Campionato del mondo a Crans-Montana 1987, discesa libera: Peter Müller trionfa davanti ai suoi compagni di squadra Pirmin Zurbriggen e Karl Alpiger. Franz Heinzer, un altro atleta svizzero, segue al 4° posto, con Daniel Mahrer al 6° posto, confederato pure lui.

38 anni dopo, gli svizzeri dominano ancora una volta la disciplina suprema, sia in Coppa del Mondo che ai Campionati del Mondo. Franjo von Allmen trionfa a Saalbach, il bronzo va ad Alexis Monney. Due giovani sciatori svizzeri, di 23 e 25 anni, che entrano in scena quando il protagonista Marco Odermatt non ha la sua giornata migliore, come domenica.

La via diretta alla velocità

Il bernese e il friburghese simboleggiano le giovani leve della squadra svizzera che stanno mettendo sotto pressione le forze consolidate. A differenza di Odermatt o Justin Murisier, ad esempio, che hanno mosso i primi passi in Coppa del Mondo nelle discipline tecniche, Von Allmen e Monney hanno iniziato direttamente nella velocità: una professione in cui l'esperienza vale più della spavalderia, in cui il successo si pianifica con lungimiranza.

Mentre nei decenni precedenti i corridori esperti dominavano il super-G e la discesa libera, con Odi è iniziata una nuova era. Grazie ai consigli del «padre adottivo» ed ex compagno di squadra Beat Feuz e ad una rapida comprensione delle cose abbinata a un talento sproporzionato, il nidvaldese è salito in cima alla classifica mondiale in meno di tre anni.

Altri sciatori della squadra Swiss-Ski hanno seguito un percorso simile, in particolare Von Allmen e Monney. Entrambi hanno usufruito della formazione di base della federazione e hanno dovuto gareggiare in tutte le discipline fino al livello U18, prima di decidere quale direzione prendere solo in Coppa Europa.

Un investimento nel futuro

«Potremmo perdere un po' di tempo rispetto ad altre nazioni che si specializzano prima», afferma Walter Reusser, CEO Sport di Swiss-Ski. «Ma ci rifaremo in seguito».

Cita le gare di discesa libera della FIS e di Coppa Europa come esempio. «Non sono sempre i migliori sciatori a vincere, ma a volte i migliori alianti. Ma questo, da solo, non ti fa andare oltre, i conti li devi fare in Coppa del Mondo».

Ad esempio von Allmen era anche un talentuoso slalomista. Solo che, grazie al suo fisico e alla sua mentalità, aveva dei requisiti ancora migliori per la velocità.

Ma il CEO alza anche un dito di avvertimento contro il massimo successo possibile. «Se è più facile nella discesa libera che nello slalom, bisogna fare in modo che non tutti siano attratti dalla prima».

Mentre in passato, prima del 1987, erano i guerrieri solitari come Urs Lehmann, Bruno Kernen, Didier Cuche o più recentemente Feuz a tenere alta la bandiera svizzera nei grandi eventi di velocità, domenica tutti e cinque gli atleti svizzeri al via erano almeno tra i favoriti.

Due atleti promettenti, Marco Kohler e Lars Rösti, non hanno potuto partecipare nonostante avessero raggiunto i limiti per i Campionati del Mondo, ma non essendo riusciti a qualificarsi all'interno della squadra.

La qualità non basta

Anche in Coppa del Mondo gli atleti si contendono gli otto posti a disposizione. La densità è tale che alcuni corridori sono costretti a partire in Coppa Europa, anche se avrebbero potuto gareggiare ai massimi livelli già da tempo.

Il miglior esempio è Arnaud Boisset. Il 26enne della Svizzera occidentale ha vinto la classifica di Coppa Europa in super-G due anni fa, assicurandosi così un posto fisso da titolare per la successiva stagione di Coppa del Mondo.

Nel finale di stagione a Saalbach, lo scorso marzo, ha ottenuto un sensazionale terzo posto nel super-G. Ma anche per lui è improbabile che ci sia un posto nella squadra di Coppa del Mondo dell'anno prossimo, sempre che nessun atleta si infortuni e che Niels Hintermann torni dopo le cure.

Un altro esempio di quanto sia difficile farsi strada in Coppa del Mondo in questo momento è Livio Hiltbrand. Il 21enne della Simmental ha vinto la classifica di Coppa Europa di discesa libera lo scorso inverno e si è assicurato un posto fisso da titolare per la Coppa del Mondo.

A malincuore, ma di sua spontanea volontà, ha deciso di non partecipare alla discesa del Lauberhorn, perché ritiene di avere più possibilità di assicurarsi un posto da titolare fisso grazie alla classifica di Coppa Europa che di trovare un posto nella squadra di Coppa del Mondo.

Reusser: «La cosa più importante è essere onesti»

«Il successo di tanti giovani atleti ha anche i suoi lati negativi», dice Reusser. La cosa più importante è essere onesti, per quanto questo sia amaro per gli atleti interessati. «Ma loro lo sanno: Se sono tra i primi otto svizzeri, avranno una possibilità».

Ciò che attualmente sembra senza speranza per alcuni può cambiare rapidamente. Ai Mondiali di Sierra Nevada del 1996, meno di dieci anni dopo il quadruplo trionfo di Crans-Montana, Xavier Gigandet risultò il miglior atleta svizzero di discesa, con il decimo posto.