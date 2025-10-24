Aleksander Aamodt Kilde e la sua fidanzata Mikaela Shiffrin Keystone

A tre mesi e mezzo dalle Olimpiadi, stelle dello sci come Aleksander Kilde, Cyprien Sarrazin e Federica Brignone stanno lavorando al loro ritorno dopo gli infortuni. Ecco un aggiornamento in vista dell'apertura della Coppa del Mondo a Sölden.

Aleksander Kilde:

Lo sciatore di velocità norvegese ha colpito duramente le reti di sicurezza sul traguardo di Wengen nel gennaio 2024. Ha riportato un taglio nella parte inferiore della gamba e un complesso infortunio alla spalla.

L'atleta nordico ha dovuto subire cinque operazioni. «Il processo di guarigione è andato µabbastanza bene per molto tempo», dice uno dei medici curanti in un estratto del film-documentario «Downhill Skiers», che è uscito nelle sale romande e della Svizzera tedesca giovedì e in cui Kilde e Marco Odermatt sono tra i protagonisti.

Ma poi, dopo quasi sei mesi, un'infezione alla spalla ha provocato un'intossicazione del sangue e ha riportato il 33enne ai piedi della scala.

Anche se Kilde può piegare la spalla danneggiata solo di 90 gradi, ora è tornato sugli sci e si sta allenando con la squadra. Ma il ritorno ad alto livello rimane una sfida aperta.

Se vorrà, tornerà in Coppa del Mondo a dicembre. «Non ho ancora finito, mi mancano ancora diversi anni», dice il fidanzato di Mikaela Shiffrin.

Cyprien Sarrazin:

Il francese è caduto in modo incontrollato ad alta velocità a Bormio nel dicembre 2024 e ha riportato un ematoma subdurale, un accumulo di sangue tra le meningi esterne.

Il 31enne ha dovuto subire un foro nel cranio. È stato fortunato a non rimanere paralizzato sul lato destro del corpo e a non aver perso la capacità di parlare.

«Ho vissuto il momento più bello della mia vita e un anno dopo ho rischiato di morire. È stata una folle corsa sulle montagne russe. Devo dire che sono molto fortunato a non aver subito effetti permanenti», afferma Sarrazin.

La dura battaglia per tornare in pista non è però ancora finita.

«Voglio tornare a provare queste emozioni. Ma non so ancora quali siano le possibilità. Sto facendo un passo alla volta, mi sto prendendo il mio tempo. Non sarà in questa stagione», dice il transalpino, che prima della caduta era uno degli avversari più competitivi di Odermatt nelle discipline veloci.

I Giochi Olimpici del 2026 si svolgeranno quindi senza il francese.

Il recupero dopo la caduta: Cyprien Sarrazin il 27 dicembre a Bormio. Keystone

Marcel Hirscher:

L'otto volte vincitore della Coppa del Mondo, che gareggia per i Paesi Bassi dal suo ritorno alle competizioni un anno fa, ha subito una lacerazione del legamento crociato e una lesione capsulare di un ginocchio in allenamento ben undici mesi fa.

Da settembre è tornato ad allenarsi sulla neve. Il suo ritorno questo fine settimana a Sölden è stato annullato principalmente perché, secondo Patrick Riml, il project manager dello sponsor Red Bull di Hirscher, il 36enne è malato da due settimane e mezzo.

Alexis Pinturault:

Un anno dopo la rottura del legamento crociato, una caduta nel super-G di Kitzbühel è costata a Pinturault la partecipazione ai Mondiali del 2025.

Il 34enne ha riportato una frattura del piatto tibiale interno del ginocchio destro e una lesione del menisco interno, ma è stato in grado di gareggiare normalmente negli allenamenti estivi dopo una pausa di sei settimane.

Il vincitore della Coppa del Mondo 2021 farà il suo rientro in gara nello slalom gigante di Sölden. Ha annunciato che si concentrerà completamente sullo slalom gigante nella stagione olimpica, lasciando intendere che potrebbe essere la sua ultima stagione da professionista.

Il francese ha vinto lo slalom gigante sul ghiacciaio del Rettenbach nel 2016 e nel 2019.

Federica Brignone:

La dominatrice italiana della scorsa stagione si è infortunata gravemente al ginocchio sinistro ai Campionati italiani della scorsa primavera. Si è rotta tibia e perone e si è lacerata il legamento crociato.

Per la milanese partecipare ai Giochi invernali nel suo Paese si sta trasformando in una corsa contro il tempo. «Sto lavorando sodo per poter partecipare», ha dichiarato di recente la 35enne al «Corriere della Sera».

«Alcune persone hanno impiegato due anni per tornare da un infortunio simile», ha detto Brignone. «Quando tornerò a sciare e a gareggiare? Non lo so».

Petra Vlhova:

La sciatrice tecnica ha subito la lacerazione del legamento mediale e del legamento crociato nella gara di casa a Jasna nel gennaio 2024. Più di un anno dopo, ha dovuto subire un'altra operazione a causa di problemi alla cartilagine.

La 30enne vincitrice della generale di Coppa del Mondo del 2021 ha avuto anche problemi personali.

Nel novembre 2024 si è separata dal fidanzato Michal Kyselica dopo cinque anni di relazione, e cinque mesi più tardi anche dal suo allenatore svizzero Mauro Pini.

«Non so se sarò mai in grado di sciare di nuovo. È molto difficile fare una prognosi», ha dichiarato Vlhova in un'intervista rilasciata a maggio a una radio slovacca.

In un podcast, ha parlato apertamente delle sue difficoltà personali. La sua situazione è come una battaglia contro se stessa. L'esito è incerto.