Trionfo record ad Adelboden «Questa è casa mia!»: l'urlo di Odermatt al traguardo fa il giro del web

Jan Arnet

10.1.2026

Odermatt: «Questa è casa mia!»

Odermatt: «Questa è casa mia!»

10.01.2026

Marco Odermatt vince lo slalom gigante di Adelboden e batte un altro record: il nidvaldese è il primo sciatore a trionfare per la quinta volta consecutiva sul leggendario Chuenisbärgli.

Redazione blue Sport

10.01.2026, 16:40

Il tifo è incredibile. «Questa è casa mia», grida Marco Odermatt alla telecamera mentre viene festeggiato dalla folla di Adelboden. «Questa è casa mia!». Il nidvaldese aveva pronunciato questo grido di gioia già un anno fa, quando aveva vinto a Wengen.

E non è un caso che il 28enne non solo abbia vinto la leggendaria gara sul Chuenisbärgli, ma abbia anche stabilito un record. Cinque vittorie filate: nessuno prima di lui aveva mai raggiunto questo risultato ad Adelboden.

«È fantastico», dice Odermatt nell'intervista rilasciata alla «SRF» dopo la gara, quando gli viene chiesto del record. «Vincere qui è comunque la cosa più bella. Poter provare questa emozione, questa gioia, è fantastico. Spero di poterlo provare di nuovo l'anno prossimo. Non per la serie di risultati, ma semplicemente perché è bello vincere qui».

«È sicuramente leggendario. Vivere un'esperienza del genere qui come svizzero, dare così tanta gioia ai tifosi e ricevere così tanta energia in cambio, succede solo qui», dice il dominatore della Coppa del Mondo.

Gigante. Odermatt senza rivali: quinto trionfo consecutivo ad Adelboden!

GiganteOdermatt senza rivali: quinto trionfo consecutivo ad Adelboden!

Grazie al trionfo odierno, l'atleta rossocrociato ha conquistato anche il primato della Coppa del Mondo di slalom gigante. Il precedente leader Stefan Brennsteiner, che aveva cinque punti in più, è uscito nella seconda manche.

Odi è ora in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con un vantaggio di 467 punti su Lucas Pinheiro Braathen, arrivato secondo ad Adelboden.

