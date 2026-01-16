Ecco le stelle dello sci svizzero che possono sognare le Olimpiadi, e quali stanno ancora tremando

Il nuovo arrivato Alessio Miggiano potrebbe arrivare alle Olimpiadi, ma ha molta concorrenza. KEYSTONE

Quali sciatori svizzeri prenderanno parte ai Giochi Olimpici, al via all'inizio di febbraio? Molti hanno già soddisfatto i criteri di selezione, mentre per altri la partecipazione resta ancora in bilico.

I Giochi Olimpici di Milano/Cortina prenderanno il via il 6 febbraio e rappresentano l'evento clou anche per gli sciatori svizzeri. Per partecipare, però, le stelle dello sci devono prima conquistare la qualificazione.

Swiss-Ski e Swiss Olympic hanno stabilito linee guida precise: il concetto di selezione prevede un piazzamento tra i primi 7 oppure due piazzamenti tra i primi 15 nella stessa disciplina per soddisfare i criteri di partecipazione olimpica.

Ma qual è la situazione attuale di Swiss-Ski? Chi si è qualificato e chi deve ancora tremare? blue Sport fa il punto della situazione a tre settimane dai Giochi invernali.

Discesa libera femminile

Malorie Blanc ✅

Blanc si è classificata al 13° posto sia a St. Moritz che a Zauchensee e quindi ha già soddisfatto i requisiti.

Finora Malorie Blanc è stata la sciatrice di velocità più costante della Svizzera in questo inverno. KEYSTONE

Janine Schmitt ✅

Con il suo exploit e il 5° posto a Zauchensee, Schmitt ha soddisfatto i criteri olimpici.

Jasmine Flury ❓

Con l'11° posto a St. Moritz, Flury ha soddisfatto metà della selezione olimpica. Per una qualificazione deve centrare un'altro piazzamento fra le Top15

Corinne Suter 🩼

La campionessa in carica ha fatto il suo ritorno solo a Zauchensee. Potrebbe beneficiare della clausola medica ed essere convocata anche se i criteri di selezione non sono soddisfatti.

Delia Durrer, Jasmina Suter, Priska Ming-Nufer e Joana Hählen ❌

Non hanno ancora ottenuto un risultato tra le prime 15.

Gare rimanenti: 📅

17 gennaio: discesa libera di Tarvisio 🇮🇹

La discesa libera di Crans-Montana del 30 gennaio è successiva alla data di selezione ufficiale del 26 gennaio, quindi la gara di Tarvisio è l'ultima occasione per soddisfare i criteri di selezione.

Discesa maschile

In Svizzera si profila una vera e propria battaglia per i soli quattro posti di partenza nella discesa libera.

Cinque atleti hanno già soddisfatto i criteri di selezione, mentre altri due hanno finora completato solo metà del percorso richiesto. In un'intervista rilasciata alla «SRF» alla vigilia delle gare di Wengen, il capo allenatore Tom Stauffer ha dichiarato: «L'attenzione è rivolta al potenziale di medaglia».

Marco Odermatt ✅

Il grande favorito per il titolo olimpico con un 1°, 1° e 2° posto.

Franjo von Allmen ✅

Con il 4°, 2° e 1° posto, anche lui è uno dei favoriti per il titolo olimpico di discesa.

Marco Odermatt e Franjo von Allmen sono i favoriti per la discesa libera svizzera alle Olimpiadi. KEYSTONE

Alessio Miggiano ✅

Ha soddisfatto i criteri con un sensazionale 5° posto in Val Gardena/Gröden.

Niels Hintermann ✅

Ha soddisfatto i criteri con il 7° posto in Val Gardena.

Alexis Monney ✅

Ha soddisfatto i criteri con due noni posti.

Stefan Rogentin ❓

Ha soddisfatto metà dei criteri con l'8° posto a Beaver Creek.

Marco Kohler ❓

Con l'11° posto in Val Gardena/Gröden ha soddisfatto metà dei criteri di selezione.

Justin Murisier ❌

Nessun risultato tra i primi 15 finora.

Gare rimanenti: 📅

17 gennaio: discesa libera, Wengen🇨🇭

24 gennaio: discesa libera, Kitzbühel 🇦🇹

La discesa libera di Crans-Montana del 1° febbraio è prevista solo dopo la data di selezione ufficiale del 26 gennaio.

Super-G donne

Malorie Blanc ✅

Ha soddisfatto i requisiti grazie al 6° posto di St. Moritz.

Corinne Suter 🩼

Poiché il super-G di Zauchensee è stato annullato, la rientrante non ha ancora un risultato in questa disciplina. Come nella discesa libera, potrebbe comunque essere nominata grazie alla clausola medica.

Jasmina Suter ❓

Ha ottenuto una mezza selezione con il 12° posto a St. Moritz.

Joana Hählen, Delia Durrer, Jasmine Flury e Janine Schmitt ❌

Non hanno ancora ottenuto un risultato tra le prime 15.

Gare rimanenti: 📅

18 gennaio: Super G, Tarvisio 🇮🇹

Il Super-G di Crans-Montana del 31 gennaio si disputa solo dopo la data ufficiale di selezione fissata per il 26 gennaio.

Super-G uomini

I quattro posti contingentati di Swiss-Ski nel Super-G non sono sufficienti per ospitare tutti i concorrenti che hanno soddisfatto i criteri di selezione. È molto probabile che Meillard rinunci al super-G e si concentri sulle discipline tecniche.

Marco Odermatt ✅

Anche in questo caso, Marco Odermatt è il leader di disciplina in Coppa del Mondo.

Stefan Rogentin ✅

La costanza è la personificazione del super-G. 1x settimo, 3x ottavo e quindi soddisfa facilmente i requisiti.

Alexis Monney ✅

Ha soddisfatto i criteri di selezione con il secondo posto a Livigno.

Alexis Monney è arrivato secondo nel super-G di Livigno. sda

Franjo von Allmen ✅

Ha soddisfatto i criteri di selezione con il 3° posto a Livigno.

Loïc Meillard ✅

Ha soddisfatto i criteri di selezione con il 7° posto a Livigno.

Marco Kohler ❓

Ha soddisfatto metà dei criteri di selezione con l'11° posto a Livigno.

Justin Murisier ❌

Nessun risultato tra i primi 15 finora.

Gare rimanenti: 📅

16 gennaio: Super-G, Wengen🇨🇭

23 gennaio: Super-G, Kitzbühel 🇦🇹

Slalom gigante donne

Camille Rast ✅

La seconda migliore atleta di slalom gigante della stagione in corso è naturalmente testa di serie grazie ai suoi ottimi risultati.

Wendy Holdener ❓

Con il 15° posto ottenuto a Semmering ha soddisfatto metà dei criteri di selezione.

Vanessa Kasper, Sue Piller, Simone Wild e Dania Allenbach ❌

Non hanno ancora ottenuto un risultato tra le prime 15.

Gare rimanenti: 📅

20 gennaio: slalom gigante, Plan de Corones 🇮🇹

24 gennaio: slalom gigante, Spindleruv Mlýn 🇨🇿

Slalom gigante uomini

Marco Odermatt ✅

Il miglior sciatore del momento è anche il numero 1 al mondo nello slalom gigante.

Loïc Meillard ✅

Il vincitore dello slalom gigante di Val d'Isère sarà anche testa di serie.

Luca Aerni ✅

In Val d'Isère è arrivato secondo e si è quindi qualificato per le Olimpiadi.

Thomas Tumler ✅

Ha fatto la selezione con diversi risultati tra i primi 15.

Gare rimanenti: 📅

Non ci sono altre gare rilevanti per la selezione fino ai Giochi Olimpici. Lo slalom gigante di Schladming del 27 gennaio è solo dopo la data di selezione ufficiale del 26 gennaio.

Slalom donne

Camille Rast ✅

La campionessa mondiale Camille Rast è in ottima forma e si presenta a Milano/Cortina come una delle favorite.

Wendy Holdener ✅

A Kranjska Gora ha ottenuto il primo podio della stagione. La forma di Holdener è sulla strada giusta.

Le speranze della Svizzera nella categoria tecnica sono riposte in Camille Rast e Wendy Holdener. KEYSTONE

Eliane Christen ✅

Si è conquistata un posto per le Olimpiadi con i noni posti a Semmering e Flachau.

Mélanie Meillard ❓

Con il 12° posto a Kranjska Gora, metà della selezione è conclusa.

Anuk Brändli ❓

Ha compiuto metà del lavoro richiesto con il 14° posto a Courchevel. Da allora, però, è uscita alla prima manche per tre volte di seguito.

Aline Danioth, Aline Höpli ❌

Non hanno ancora ottenuto un risultato tra le prime 15.

Gare rimanenti: 📅

25 gennaio: Slalom di Spindleruv Mlýn 🇨🇿

Slalom uomini

Loïc Meillard ✅

È salito sul podio in Val d'Isère e in Alta Badia. Sarà testa di serie.

Tanguy Nef ✅

È vicino al gruppo dei migliori nello slalom. Gli manca solo un posto sul podio...

Daniel Yule ❓

Con l'11° posto in Gurgl, solo un risultato tra i primi 15 finora per lo slalomista svizzero più vincente della storia.

Ramon Zenhäusern ❓

Ad Adelboden, Zenhäusern riesce a liberarsi con il 15° posto, che rappresenta anche la metà del contingente per la selezione olimpica.

Matthias Iten ❓

Ha sorpreso tutti con il 10° posto in Val d'Isère e ora può anche sognare le Olimpiadi.

Marc Rochat ❌

Ancora senza un risultato tra i primi 15.

Gare rimanenti: 📅

18 gennaio: Slalom, Wengen🇨🇭

25 gennaio: Slalom, Kitzbühel 🇦🇹

Lo slalom di Schladming del 28 gennaio è solo dopo la data di selezione ufficiale del 26 gennaio.