Le donne svizzere hanno sempre dominato lo slalom FIS sullo Schilthorn. Almeno fino a quando una 16enne di Napoli non sorprende tutti con il pettorale numero 82. Giada d'Antonio festeggia il successo nella sua prima gara da professionista.

D'Antonio è partita in quarta fascia, con il pettorale 82 e ha preso il comando grazie al miglior tempo nella seconda manche.

«È una ragazza di talento, fisicamente dotata, un dono della natura», ha dichiarato l'allenatore Carlo Ceccato. Mostra di più

Mercoledì si è svolto uno slalom FIS sullo Schilthorn. Si tratta della terza categoria più alta dopo la Coppa del Mondo e la Coppa Europa.

Le gare FIS sono frequentate soprattutto da giovani atleti che si avvicinano per la prima volta allo sci professionale. Non sorprende quindi che la gara sullo Schilthorn, nelle Alpi bernesi, sia stata frequentata soprattutto da ragazze svizzere.

E la Svizzera ha quasi festeggiato la vittoria. Se non fosse stato per Giada D'Antonio. L'italiana ha infatti conquistato un sensazionale quarto posto nella prima manche con il pettorale 82 (erano 84 le atlete al via).

Nella seconda manche, la ragazza di Napoli ha staccato di 0,9 secondi o più la concorrenza e si è portata al primo posto, relegando così Elyssa Kuster e Minna Bont (figlia dell'ex esperto SRF Michi Bont) al secondo e terzo posto.

Fino al 21esimo posto c'erano esclusivamente ragazze svizzere. La quinta e la sesta hanno nomi noti: le sorelle Sophia e Anna Flatscher, figlie di Sonja Nef, ex stella dello sci, e Hans Flatscher (responsabile dello sci alpino di Swiss-Ski).

L'Italia è minacciata dal prossimo «caso Colturi»?

Meno noti sono i genitori del vincitore D'Antonio. Nata a Napoli da un dentista italiano e da una madre colombiana-ecuadoriana, Giada vive a San Sebastiano al Vesuvio, ai piedi dell'iconico vulcano, ed è membro dello Sci Club Vesuvio.

La 16enne ha disputato la sua prima gara da professionista proprio sullo Schilthorn, vincendola.

L'Italia ha dunque un nuovo talento dello sci? Il suo allenatore Carlo Ceccato ha dichiarato in un'intervista a www.sciaremag.it, citata da Skynews.ch, nel 2022: «È una ragazza di talento, fisicamente dotata, un dono della natura».

Questo ci riporta alla mente Lara Colturi, che ha ottenuto anch'essa risultati eccezionali in giovane età. Poi però è passata alla federazione albanese e, a 19 anni, ha raggiunto l'élite mondiale.

La federazione italiana non vorrà perdere un altro giovane talento, soprattutto se dispone di doppia cittadinanza.

