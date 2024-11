Primo trionfo KEY

Thierry Neuville è il nuovo campione del mondo.

Swisstxt

Il belga della Hyundai, che in stagione ha colto «solo» due successi dimostrandosi però il più costante in termini di risultati, ha potuto festeggiare grazie al sesto posto ottenuto nell’ultima prova stagionale in Giappone e la contemporanea uscita di strada del rivale Ott Tänak.

