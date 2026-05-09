Cambio di fornitore e head sponsor per la prossima stagione: Ramon Zenhäusern. KEYSTONE

Anche se Ramon Zenhäusern non fa più parte della squadra di Swiss-Ski, continuerà la sua carriera. In un'intervista a blue Sport, il 33enne vallesano spiega come si sta riorganizzando e perché ha deciso di passare da Rossignol a Völkl.

Tobias Benz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Ramon Zenhäusern non fa più parte della squadra di Swiss-Ski.

Nonostante ciò, il 33enne vallesano continua a credere nelle proprie capacità e ha deciso di proseguire la carriera.

In un'intervista a blue Sport, ammette che la decisione di Swiss-Ski «fa male», ma spiega anche di poter ancora contare su un certo sostegno da parte della federazione.

Lo specialista delle discipline tecniche ha inoltre annunciato un importante cambiamento in vista della nuova stagione. Mostra di più

Dalla fine di aprile è ufficiale: Ramon Zenhäusern non fa più parte della squadra di Swiss-Ski.

Il 33enne vallesano, che nell'ultima stagione faceva ancora parte della squadra C, è stato «restituito» all’associazione regionale. Nonostante ciò, il gigante dello slalom alto 2,02 metri ha deciso di continuare la propria carriera.

«Dopo un'attenta riflessione sono arrivato alla conclusione che la fiamma per lo sci agonistico non si è affatto spenta», aveva scritto Zenhäusern su Instagram una settimana fa.

Ora, in un'intervista a blue Sport, il vallesano spiega meglio la sua scelta: «La ragione principale è che provo ancora grande piacere a sciare. Ma mi sono anche detto che c’è ancora troppo potenziale da sfruttare».

Zenhäusern continua infatti a credere nelle proprie qualità: «Credo ancora nelle mie capacità e nelle mie abilità. Lo si vede in allenamento e anche gli allenatori me lo confermano».

«Quando si viene messi insieme nello stesso piatto...»

Di conseguenza, l’esclusione dalla squadra di Swiss-Ski fa male.

«Emotivamente è dura, a essere sinceri», ammette il 33enne. E spiega: «Quando vieni paragonato ad altri atleti che si trovano in una fase diversa della carriera, che magari non hanno ancora ottenuto tanto o non hanno il potenziale per ottenere tanto, e vieni messo nello stesso gruppo, fa un po’ male».

Nonostante ciò, Zenhäusern resta uno dei migliori specialisti tecnici svizzeri e Swiss-Ski intende continuare a sostenerlo anche fuori squadra.

«Lo sanno e vogliono aiutarmi anche in futuro», racconta il vallesano. «Gli allenamenti estivi li organizzerò e finanzierò da solo, ma da ottobre o novembre potrò gradualmente tornare a integrarmi con la squadra».

Resta invece ancora aperta la questione finanziaria in vista della prossima stagione.

Il 33enne è infatti alla ricerca di un nuovo sponsor principale: «In questo momento sto cercando di organizzare tutto a livello economico. A seconda di come evolverà la situazione, potrò capire quanto riuscirò a investire nella preparazione».

Passaggio da Rossignol a Völkl

Adesso è chiaro anche quale fornitore accompagnerà Zenhäusern in futuro. Il vallesano passerà infatti da Rossignol a Völkl a partire dalla prossima stagione.

«Mi sono sentito subito a mio agio con questi sci», spiega il 33enne. «I test sono andati bene e con Marian Bires avrò al mio fianco un tecnico con grande esperienza».

Con il nuovo materiale, il veterano spera di riuscire a esprimere tutto il suo potenziale anche in gara. «Questo è il mio obiettivo», afferma. «Credo di poter ancora ottenere molto».

E aggiunge un’ulteriore motivazione: «Naturalmente i Mondiali di casa a Crans-Montana sono stati sicuramente una ragione in più per continuare a sciare».

L'intervista in svizzero tedesco