Slalom notturno di Flachau Rast a soli 2 centesimi dal podio: «E dire che lunedì sono stata a letto tutto il giorno»

Jan Arnet

14.1.2026

Camille Rast chiude con un ottimo 4° posto a Flachau.
Keystone

Camille Rast si è recata allo slalom notturno di Flachau in condizioni precarie, ma ancora una volta ha tenuto testa ai migliori. Alla fine, la sciatrice vallesana si è fermata a soli due centesimi dal podio. Ma la sua frustrazione è limitata.

14.01.2026, 15:08

«Ho provato di tutto e ho commesso qualche errore. Il podio sarebbe stato possibile, ma anche il quarto posto è buono. Mi dà un po' più di fame per la prossima settimana», ride Camille Rast nell'intervista «SRF» dopo lo spettacolo notturno andato in scena in Austria martedì sera.

«Quando finisci quarta, hai ancora più fame di podio. Soprattutto quando è così vicino».

La sciatrice vallesana è arrivata a soli 0,02 secondi dal terzo posto di Katharina Troupe, con Mikaela Shiffrin che ha vinto a Flachau davanti alla connazionale statunitense Paula Moltzan.

Slalom. A Flachau, Shiffrin vince per la 70esima volta, Rast sfiora il podio di un niente, Holdener quinta

Nell'intervista televisiva la vallesana ha tossito più volte. «Ieri sono stata a letto tutto il giorno, di certo non è stata una preparazione adeguata».

Nonostante sia arrivata a Flachau con qualche disturbo, la ragazza di Vétroz è stata ancora una volta in grado di tenere il passo delle migliori: «Ora mancano pochi giorni allo slalom gigante di Plan de Corones».

Holdener non completamente soddisfatta nonostante il 5° posto

Holdener, che ha ottenuto un ottimo 5° posto, è meno soddisfatta della giovane collega: «Mi sarebbe piaciuto sciare un po' più al limite. A volte potevo rischiare un po' di più. Se mi costringo un po' di più in queste situazioni, riesco a sbloccarle. Continuerò a lavorarci», dice.

Eliane Christen, invece, può ritenersi molto soddisfatta. È riuscita a qualificarsi per le Olimpiadi grazie al 10° posto: «È incredibile, è fantastico che io sia riuscita a fare bene anche nella seconda manche dopo essere andata forte nella prima».

Sci, le ambizioni delle donne

17.11.2025

