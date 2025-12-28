  1. Clienti privati
Riuscirà a vincere? Rast al comando dopo la prima manche nello slalom di Semmering

28.12.2025 - 15:20

KEYSTONE

Per la prima volta in cinque slalom stagionali non è Mikaela Shiffrin a guidare la classifica dopo la prima manche, bensì Camille Rast.

La rossocrociata, giunta seconda nel gigante di sabato, è ancora alla caccia della prima vittoria stagionale che potrebbe così arrivare tra i paletti stretti di Semmering. Sulla pista Panorama la campionessa del mondo svizzera ha infatti fermato il cronometro a 54”70, precedendo di 9 centesimi Lara Colturi, di 34 la padrona di casa Katharina Liensberger e di ben 54 proprio Mikaela Shiffrin, dominatrice dei quattro slalom disputati finora da inizio stagione.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

Più attardate invece le altre elvetiche al via sulle nevi austriache, con Wendy Holdener che ha fatto segnare il sesto tempo (+0”85) ma ancora in corsa per un piazzamento sul podio, mentre sono ben più lontane Eliane Christen (+3”63) e Mélanie Meillard (+3”65)

