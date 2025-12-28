KEYSTONE

Per la prima volta in cinque slalom stagionali non è Mikaela Shiffrin a guidare la classifica dopo la prima manche, bensì Camille Rast.

La rossocrociata, giunta seconda nel gigante di sabato, è ancora alla caccia della prima vittoria stagionale che potrebbe così arrivare tra i paletti stretti di Semmering. Sulla pista Panorama la campionessa del mondo svizzera ha infatti fermato il cronometro a 54”70, precedendo di 9 centesimi Lara Colturi, di 34 la padrona di casa Katharina Liensberger e di ben 54 proprio Mikaela Shiffrin, dominatrice dei quattro slalom disputati finora da inizio stagione.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Più attardate invece le altre elvetiche al via sulle nevi austriache, con Wendy Holdener che ha fatto segnare il sesto tempo (+0”85) ma ancora in corsa per un piazzamento sul podio, mentre sono ben più lontane Eliane Christen (+3”63) e Mélanie Meillard (+3”65)