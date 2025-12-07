  1. Clienti privati
Gigante Rast di nuovo quarta, altro podio sfiorato a Mont-Tremblant

Swisstxt

7.12.2025 - 20:02

Camille Rast
Camille Rast
Reuters

Camille Rast continua ad arrivare vicina al podio in gigante.

SwissTXT

07.12.2025, 20:02

07.12.2025, 20:21

Nella seconda gara di Mont-Tremblant per la vallesana è arrivato un altro quarto posto, questa volta in coabitazione con Mikaela Shiffrin, a 1"17 da Julia Scheib.

L'austriaca è riuscita a imporsi dopo essere arrivata seconda sul primo tracciato, sfruttando la voglia di strafare di Alice Robinson che, a causa di un paio di errori, si è dovuta accontentare del terzo posto a 0"78. Sul secondo gradino del podio si è piazzata Sara Hector a 0"57.

Per quanto riguarda le altre elvetiche Vanessa Kasper è arrivata 19esima, Wendy Holdener 24esima e Sue Piller 28esima.

