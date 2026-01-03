  1. Clienti privati
Parole emozionanti Rast dopo la vittoria in gigante: «Il mio pensiero va alle famiglie di Crans-Montana»

Tobias Benz

3.1.2026

Camille Rast vince il primo slalom gigante della sua carriera

Camille Rast vince il primo slalom gigante della sua carriera

03.01.2026

Due giorni dopo il devastante incendio di Crans-Montana, che ha causato 40 morti e oltre 100 feriti, Camille Rast vince il primo slalom gigante della sua carriera. Dopo la gara, la sciatrice vallesana rivolge parole di commozione al suo cantone d'origine.

Tobias Benz

03.01.2026, 15:59

03.01.2026, 16:48

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Camille Rast vince il primo slalom gigante della sua carriera a Kranjska Gora.
  • La sciatrice vallesana dedica subito il successo ai parenti e alle vittime dell'incendio di Crans-Montana.
  • Il suo pensiero va alle famiglie: «Spero di essere riuscita a regalare loro un piccolo sorriso oggi».
Mostra di più
Coppa del Mondo. Primo successo in gigante per Camille Rast a Kranjska Gora

Coppa del MondoPrimo successo in gigante per Camille Rast a Kranjska Gora

«Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime di Crans-Montana. Sciamo tutti per loro questo fine settimana», afferma la vincitrice Camille Rast pochi istanti dopo il suo grande trionfo in Coppa del Mondo durante l'intervista della FIS nella zona di arrivo di Kranjska Gora.

Poco dopo, la sciatrice vallesana ha parlato alla SRF della tragedia che ha colpito il suo cantone d'origine: «Non è stato certo facile per me. Ma lo sport porta con sé tante emozioni. Spero di essere riuscita a regalare un piccolo sorriso alle famiglie oggi».

Camille Rast dedica la sua prima vittoria in slalom gigante alle vittime dell'incendio di Crans-Montana.
Camille Rast dedica la sua prima vittoria in slalom gigante alle vittime dell'incendio di Crans-Montana.
KEYSTONE

La giovane sportiva era «molto scioccata» prima della gara, come riporta la SRF. E così Rast ha aperto la prima manche con una fascia a lutto sul braccio sinistro. E ha dedicato diversi gesti di commozione subito dopo aver tagliato il traguardo.

Nonostante tutto, la nativa di Vétroz, non lontano da Crans-Montana, si è impegnata al massimo per ottenere la prima vittoria della sua carriera in slalom gigante: «Oggi ho dato tutto. La prima volta con il pettorale numero 1 è stata qualcosa di speciale. Nella seconda manche ho cercato di andare di nuovo veloce, ma non è stato così facile. È stata molto combattuta fino alla fine».

La 26enne proseguirà domenica con lo slalom. La prima manche inizierà alle 9.30.

Tragedia. Crans-Montana, aperta un'indagine contro i proprietari del bar

TragediaCrans-Montana, aperta un'indagine contro i proprietari del bar

