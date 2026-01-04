Dopo il gigante, Rast fa suo anche lo slalom a Kranjska Gora

Camille Rast fa suo anche lo slalom a Kranjska Gora. KEYSTONE

A Kranjska Gora Camille Rast ha firmato una fantastica doppietta andando a conquistare anche lo slalom, dopo aver già trionfato in gigante.

SwissTXT Swisstxt

Al comando sin dalla prima manche, la vallesana non ha certo tremato e anzi ha sciato nuovamente in maniera fenomenale, tenendosi dietro Mikaela Shiffrin, fin qui intrattabile in slalom in stagione, che ha chiuso a 14 centesimi.

Con loro due sul podio è salita anche Wendy Holdener, che ha confermato la terza posizione già ottenuta in mattinata. Mélanie Meillard si è infine piazzata 12esima, mentre Eliane Christen ha concluso in 23esima piazza.