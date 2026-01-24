Beffa

Camille Rast non è riuscita a salire sul podio nel gigante di Spindleruv Mlyn. La rossocrociata ha commesso qualche errore di troppo nella seconda prova e si è dovuta accontentare del quarto posto.

SwissTXT Swisstxt

A vincere è stata Sara Hector, già prima stamattina e che ha salvato la prima posizione con uno scatto nel finale.

A completare il podio sono state le americane Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin (nella top 3 di gigante dopo 2 anni).

Sulla pista ceca ha brillato anche la giovane elvetica Sue Piller, che ha chiuso con un eccellente sesto posto seppure a 2"30 dal podio.