  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Coppa del mondo di sci Camille Rast fuori dal podio nel gigante di Spindleruv Mlyn

Swisstxt

24.1.2026 - 14:36

Beffa
Beffa

Camille Rast non è riuscita a salire sul podio nel gigante di Spindleruv Mlyn. La rossocrociata ha commesso qualche errore di troppo nella seconda prova e si è dovuta accontentare del quarto posto.

SwissTXT

24.01.2026, 14:36

24.01.2026, 14:40

A vincere è stata Sara Hector, già prima stamattina e che ha salvato la prima posizione con uno scatto nel finale.

A completare il podio sono state le americane Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin (nella top 3 di gigante dopo 2 anni).

Sulla pista ceca ha brillato anche la giovane elvetica Sue Piller, che ha chiuso con un eccellente sesto posto seppure a 2"30 dal podio.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»
Michelle Hunziker celebra il compleanno con una festa esclusiva con amici e familiari
Otre 10'000 spettatori per «Frontaliers Sabotage». Guglielmoni e Sala: «Ecco perché siamo ancora amati dopo 20 anni»
Una «tempesta mostruosa» mette in allerta milioni di persone negli Stati Uniti

Altre notizie

Salto. Prevc campione del mondo di volo

SaltoPrevc campione del mondo di volo

Secondo a Kitzbühel. Odermatt conquista il suo 100mo podio, ma è deluso: «Per me quella di oggi è una sconfitta»

Secondo a KitzbühelOdermatt conquista il suo 100mo podio, ma è deluso: «Per me quella di oggi è una sconfitta»

Sci di fondo. Faehndrich sul podio a Goms grazie a un’incredibile rimonta

Sci di fondoFaehndrich sul podio a Goms grazie a un’incredibile rimonta