Camille Rast chiude la prima manche del gigante di Plan de Corones al secondo posto, restando pienamente in corsa per la vittoria.
Camille Rast si conferma protagonista nella corsa alla vittoria nel gigante di Coppa del Mondo a Plan de Corones, dove è in piena lotta per conquistare il quinto successo in carriera, il secondo nella specialità.
Dopo la prima manche del settimo gigante stagionale, la sciatrice svizzera occupa la seconda posizione provvisoria, con un distacco minimo di 15 centesimi dalla svedese Sara Hector, attuale leader.
Alle loro spalle si inserisce l'austriaca Julia Scheib, prima nella classifica di specialità, che paga 24 centesimi nei confronti di Rast ed è terza a metà gara.
Riflettori puntati anche sul ritorno di Federica Brignone, rientrata in gara 292 giorni dopo l’infortunio: l'azzurra ha firmato un settimo tempo parziale, accusando 1”18 di ritardo dalla vetta, ma lasciando segnali incoraggianti in vista della seconda manche.
Giornata invece da dimenticare per Wendy Holdener, che ha chiuso la sua prova con un distacco superiore ai quattro secondi, uscendo di fatto dalla lotta per le posizioni di vertice.