Il quarto slalom stagionale ha visto Camille Rast ottenere il secondo podio dell'inverno tra i paletti stretti, chiudendo al secondo posto a Courchevel.
Ad imporsi nella gara in notturna è stata una Mikaela Shiffrin ancora una volta inarrivabile, che ha fatto 4 su 4 finora in questa disciplina, ogni volta infliggendo più di 1'' di distacco alle rivali.
Per la statunitense è la 105esima vittoria in Coppa del Mond. Il podio è stato completato dalla tedesca Emma Aicher.
Wendy Holdener ha chiuso settima, mentre Anuk Braendli ha brillato con il 14esimoo rango. A punti pure Mélanie Meillard (17esima) ed Eliana Christen (19esima).