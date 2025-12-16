  1. Clienti privati
Coppa del Mondo Rast è seconda dietro a Shiffrin nello slalom a Courchevel

Swisstxt

16.12.2025 - 21:54

La svizzera Camille Rast si inchina solo a Mikaela Shiffrin.
La svizzera Camille Rast si inchina solo a Mikaela Shiffrin.
KEYSTONE

Il quarto slalom stagionale ha visto Camille Rast ottenere il secondo podio dell'inverno tra i paletti stretti, chiudendo al secondo posto a Courchevel.

SwissTXT

16.12.2025, 21:54

16.12.2025, 22:01

Ad imporsi nella gara in notturna è stata una Mikaela Shiffrin ancora una volta inarrivabile, che ha fatto 4 su 4 finora in questa disciplina, ogni volta infliggendo più di 1'' di distacco alle rivali.

Per la statunitense è la 105esima vittoria in Coppa del Mond. Il podio è stato completato dalla tedesca Emma Aicher.

Wendy Holdener ha chiuso settima, mentre Anuk Braendli ha brillato con il 14esimoo rango. A punti pure Mélanie Meillard (17esima) ed Eliana Christen (19esima).

Per non perdersi nulla. Il calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

Per non perdersi nullaIl calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

Sci, le ambizioni delle donne

Sci, le ambizioni delle donne

17.11.2025

