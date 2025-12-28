  1. Clienti privati
Slalom di Semmering Rast (ancora) beffata! Sfiora la prima vittoria stagionale, ma Shiffrin la supera nella 2ª manche

Swisstxt

28.12.2025 - 18:48

Secondo posto per la sciatrice vallesana.
KEYSTONE

Camille Rast ha solo sfiorato la vittoria nello slalom di Semmering.

,

SwissTXT, Antonio Fontana

28.12.2025, 18:48

28.12.2025, 19:05

Tutto sembrava pronto per la prima vittoria stagionale di Camille Rast. Dopo una prima manche impeccabile nello slalom in notturna di Semmering, la sciatrice vallesana comandava la gara e vedeva il traguardo sempre più vicino. Ma nella seconda discesa è arrivata qualche piccola sbavatura che, alla fine, ha fatto tutta la differenza: il cronometro è stato spietato.

Secondo posto finale, staccata di soli nove centesimi dalla vetta, per una prestazione che resta comunque ampiamente soddisfacente, soprattutto se sommata al secondo posto ottenuto sabato in gigante.

Slalom gigante. Camille Rast battuta solo da Julia Scheib dopo una grande seconda manche a Semmering

Davanti a lei, ancora una volta, Mikaela Shiffrin. L’americana ha recuperato tre posizioni nella manche decisiva, mantenendo la propria imbattibilità stagionale in slalom: cinque gare, cinque vittorie. Per la fuoriclasse statunitense è anche il successo numero 106 in carriera..

Alle loro spalle si è inserita Lara Colturi. L’albanese ha completato il podio con un ritardo di 0”57 rispetto alla vincitrice.

Le altre elvetiche

Tra le altre svizzere, Wendy Holdener non è riuscita a concretizzare la rimonta: sesta dopo la prima manche, ha confermato la posizione anche nella seconda, chiudendo a +2”76.

Giornata da ricordare invece per Eliane Christen, che grazie a una progressione di otto posti ha firmato il miglior risultato della sua carriera in Coppa del Mondo, con l’11° rango.

Più distanziate Mélanie Meilard (+5”73) e Aline Höpli (+6”94).

