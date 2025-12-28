Secondo posto per la sciatrice vallesana. KEYSTONE

Camille Rast ha solo sfiorato la vittoria nello slalom di Semmering.

Tutto sembrava pronto per la prima vittoria stagionale di Camille Rast. Dopo una prima manche impeccabile nello slalom in notturna di Semmering, la sciatrice vallesana comandava la gara e vedeva il traguardo sempre più vicino. Ma nella seconda discesa è arrivata qualche piccola sbavatura che, alla fine, ha fatto tutta la differenza: il cronometro è stato spietato.

Secondo posto finale, staccata di soli nove centesimi dalla vetta, per una prestazione che resta comunque ampiamente soddisfacente, soprattutto se sommata al secondo posto ottenuto sabato in gigante.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026 Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati. Keystone

Davanti a lei, ancora una volta, Mikaela Shiffrin. L’americana ha recuperato tre posizioni nella manche decisiva, mantenendo la propria imbattibilità stagionale in slalom: cinque gare, cinque vittorie. Per la fuoriclasse statunitense è anche il successo numero 106 in carriera..

Alle loro spalle si è inserita Lara Colturi. L’albanese ha completato il podio con un ritardo di 0”57 rispetto alla vincitrice.

Le altre elvetiche

Calendario di Coppa del Mondo Questa stagione sono in programma oltre 80 gare fino alla fine di marzo 2026. Ecco una panoramica del calendario completo delle gare di sci. Keystone

Tra le altre svizzere, Wendy Holdener non è riuscita a concretizzare la rimonta: sesta dopo la prima manche, ha confermato la posizione anche nella seconda, chiudendo a +2”76.

Giornata da ricordare invece per Eliane Christen, che grazie a una progressione di otto posti ha firmato il miglior risultato della sua carriera in Coppa del Mondo, con l’11° rango.

Più distanziate Mélanie Meilard (+5”73) e Aline Höpli (+6”94).