Rast è l'unica in stagione a superare Shiffrin, il momento della vittoria Camille Rast è la prima sciatrice di quest'inverno a realizzare l'impresa di battere Mikaela Shiffrin in uno slalom. Grazie a Wendy Holdener, Swiss-Ski è rappresentata 2 volte sul podio. Il momento della vittoria in video. 04.01.2026

Camille Rast è la prima sciatrice di quest'inverno a realizzare l'impresa di battere Mikaela Shiffrin in uno slalom. Grazie a Wendy Holdener, Swiss-Ski è addirittura rappresentata due volte sul podio. La gioia nella zona di arrivo è altrettanto grande.

Due svizzere sono salite sul podio nello slalom di Kranjska Gora.

Camille Rast ha battuto addirittura Mikaela Shiffrin, vincendo, mentre Wendy Holdener è salita per la prima volta sul podio, terza, in questa stagione.

Le due atlete svizzere sono felicissime nella zona del traguardo. «Incredibile! Non pensavo che questo weekend sarebbe andato così bene», ammette Rast. Mostra di più

Che fine settimana per Camille Rast!

Prima la 26enne ha vinto il suo primo slalom gigante di Coppa del Mondo sabato, poi ha proseguito domenica nello slalom, diventando la prima sciatrice di questo inverno a battere la dominatrice Mikaela Shiffrin in questa disciplina.

«Incredibile. Non pensavo che questo fine settimana sarebbe andato così bene. Ma dopo Semmering, dove sono arrivata due volte seconda, ero sicuramente ancora un po' affamata», afferma la vallesana dopo la sua seconda vittoria in 24 ore nella zona di arrivo di Kranjska Gora.

Nessun adeguamento degli obiettivi

In ogni caso, la giovane sciatrice è sempre salita sul podio nelle ultime cinque gare di Coppa del Mondo: «Lavoro molto con il preparatore atletico e l'allenatore di sci per poter recuperare bene. Lavorano molto bene insieme. Anche l'attrezzatura è perfetta, è una grande collaborazione».

D'altra parte modificare i suoi obiettivi nell'inverno olimpico non è una cosa che passa per la testa del tecnico.

«Non cambio affatto i miei obiettivi. La cosa più importante in una stagione è rimanere in salute. Lo si vede subito quando si è un po' malati o stanchi. Ora va tutto bene, voglio continuare così e non pensarci troppo. Continuare ad allenarmi e a sciare velocemente».

Grande sollievo per Holdener

Oltre a Rast, anche una seconda sciatrice svizzera, Wendy Holdener, ha impressionato a Kranjska Gora. La 32enne è addirittura salita sul podio per la prima volta in questa stagione, con il terzo posto.

«È una bella sensazione. È sempre stato così facile, ma ora ci sono volute molte energie. Per questo è ancora più bello che io sia riuscita a farcela oggi e che sia un passo più vicina a Rast e Shiffrin, per le quali ora sembra tutto facile», ha detto la svittese.

Di recente ha lavorato soprattutto sull'aspetto mentale: «Ho lavorato sulla mia mentalità, ho cercato l'attacco, non sono seduta sulla linea e voglio fare tutto alla perfezione»

E ha aggiunto: «Volevo mantenere la calma in modo da poter premere l'acceleratore alla partenza. Oggi sono riuscita a farlo bene».