La squadra maschile svizzera ha stabilito un nuovo record con 40 podi, grazie alla tripletta di vittorie nel gigante di Hafjell, dove Meillard ha battuto Odermatt e Tumler. E la stagione non è ancora finita.

Lo sci svizzero sta vivendo un periodo incredibilmente d'oro, soprattutto grazie agli uomini di questa stagione.

Con la tripletta in Norvegia, il numero di podi stagionali è salito da 37 a 40, stabilendo un nuovo record. Il precedente record risaliva alla stagione 1984/85, quando furono raggiunti 38 podi durante l'«era Zurbriggen».

«L'hanno fatto nelle discipline della velocità, l'ho sperimentato ai Campionati del Mondo nella combinata a squadre e ora un tris nel gigante è fantastico», ha dichiarato Loïc Meillard a SRF.

Che prosegue: «Nelle stagioni precedenti, le cose erano già andate molto bene. Ciò ha spinto i giovani a cercare di migliorarsi e ha spinto anche noi corridori più anziani. Ci aiuta a raggiungere un altro livello. Dobbiamo sfruttarlo al massimo perché non è facile».

L'illuminato sorriso di Odi: «Quest'anno è stato diverso»

Battuto da Meillard per 0''14, Marco Odermatt ha sfoggiato un ampio sorriso davanti alla telecamera della SRF, perché ha potuto assaporare due nuovi globi.

«Questa lunga stagione sta per finire e diventa sempre più difficile creare la tensione necessaria nelle gare. Dal punto di vista svizzero, è stata una giornata perfetta.»

«Per il Globo di cristallo, devo mettere insieme una serie di risultati solidi e non commettere gli errori che ho commesso all'inizio della stagione.»

«Dopo due gare mi sono ritrovato con un punteggio pari a zero, che in genere è fatale. Il fatto di essere riuscito a vincere la Coppa del Mondo in questo modo è davvero bello. I primi tre Globi sono stati vinti in modo più netto, fin dall'inizio.»

«Sul podio con Tumler? Un sogno che si realizza»

Il nidwaldese, che ha un poco relativizzato l'impresa negli ultimi quattro inverni, ha voluto anche sottolineare la difficoltà di essere bravi per tutta la stagione.

«Con il tempo si dimentica cosa significa vincere la Coppa del Mondo generale. È già abbastanza difficile riuscirci in una sola disciplina, ma in tre...»

«Salire sul podio con Thomas Tumler è un sogno che si avvera. E poi, grazie a quei nove centesimi, ho vinto la coppetta di specialità, quindi grazie!»