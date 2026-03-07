  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Paralimpiadi Milano-Cortina Robin Cuche regala subito una medaglia d’oro alla Svizzera!

Swisstxt

7.3.2026 - 12:47

Primo titolo in quattro partecipazioni
Primo titolo in quattro partecipazioni
KEY

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono iniziate nel migliore dei modi per la Svizzera, che ha subito potuto festeggiare una medaglia d’oro!

SwissTXT

07.03.2026, 12:47

07.03.2026, 12:55

Merito di Robin Cuche, nipote dell’ex sciatore Didier, il quale si è imposto in discesa nella categoria in piedi.

Per il 27enne vallesano, cinque volte argento ai Mondiali tra il 2017 e il 2025, si tratta del primo titolo paralimpico in quattro partecipazioni.

Sul podio con Cuche sono saliti anche il francese Arthur Bauchet e il russo Aleksei Bugaev.

Sesto e dodicesimo posto, invece, per gli altri elvetici Théo Gmuer ed Emerick Sierro.

I più letti

Il volo A380 di Emirates proveniente da Zurigo ha girato per ore sopra il deserto
Odermatt dopo la vittoria di Braathen: «Era la peggiore delle ipotesi»
Valeria Marini scoppia in lacrime in diretta: «Non sono un pezzo di carne, sono una persona»
Davide Bonolis confessa: «Mangiavo mezza mela al giorno e pesavo 55 chili»
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo

Altre notizie

Chi vincerà il globo di cristallo?. Odermatt dopo la vittoria di Braathen: «Era la peggiore delle ipotesi»

Chi vincerà il globo di cristallo?Odermatt dopo la vittoria di Braathen: «Era la peggiore delle ipotesi»

Slalom gigante a Kranjska Gora. Braathen vince e tiene aperta la lotta per il globo di cristallo, Meillard secondo

Slalom gigante a Kranjska GoraBraathen vince e tiene aperta la lotta per il globo di cristallo, Meillard secondo

Terza nella discesa. Dopo l'ottavo posto di ieri, Suter torna subito sul podio in Val di Fassa

Terza nella discesaDopo l'ottavo posto di ieri, Suter torna subito sul podio in Val di Fassa