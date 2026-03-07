Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono iniziate nel migliore dei modi per la Svizzera, che ha subito potuto festeggiare una medaglia d’oro!
Merito di Robin Cuche, nipote dell’ex sciatore Didier, il quale si è imposto in discesa nella categoria in piedi.
Per il 27enne vallesano, cinque volte argento ai Mondiali tra il 2017 e il 2025, si tratta del primo titolo paralimpico in quattro partecipazioni.
Sul podio con Cuche sono saliti anche il francese Arthur Bauchet e il russo Aleksei Bugaev.
Sesto e dodicesimo posto, invece, per gli altri elvetici Théo Gmuer ed Emerick Sierro.