Alice Robinson ha messo una discreta ipoteca sulla vittoria del gigante di Copper Mountain. La neozelandese è stata la migliore sul primo tracciato, chiuso con poco meno di 3 decimi di vantaggio sulla svedese Sara Hector.

L'austriaca Julia Scheib ha dal canto suo pagato 60 centesimi di ritardo e dovrà quindi compiere una grande rimonta per bissare il successo nella prova d'apertura di Soelden.

Orfano di Lara Gut-Behrami, il team rossocrociato ha cercato di difendersi come ha potuto: Camille Rast ha accusato 1"26, mentre Wendy Holdener ha concesso 1"77 di ritardo.