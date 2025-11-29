  1. Clienti privati
Sci Alice Robinson al comando del gigante femminile di Copper Mountain

Swisstxt

29.11.2025 - 19:12

Alice Robinson
Alice Robinson
KEY

Alice Robinson ha messo una discreta ipoteca sulla vittoria del gigante di Copper Mountain. La neozelandese è stata la migliore sul primo tracciato, chiuso con poco meno di 3 decimi di vantaggio sulla svedese Sara Hector.

SwissTXT

29.11.2025, 19:12

29.11.2025, 19:13

L'austriaca Julia Scheib ha dal canto suo pagato 60 centesimi di ritardo e dovrà quindi compiere una grande rimonta per bissare il successo nella prova d'apertura di Soelden.

Orfano di Lara Gut-Behrami, il team rossocrociato ha cercato di difendersi come ha potuto: Camille Rast ha accusato 1"26, mentre Wendy Holdener ha concesso 1"77 di ritardo.

