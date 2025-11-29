  1. Clienti privati
Copper Mountain Robinson domina il gigante, ottima rimonta di Rast che si posiziona quinta

Swisstxt

29.11.2025 - 22:36

Alice Robinson
Alice Robinson
KEY

Alice Robinson ha dominato il gigante di Copper Mountain. Già al comando dopo la prima manche, la neozelandese ha sfoderato tutto il suo talento nella seconda, chiudendo con quasi un secondo di margine sull'austriaca Julia Scheib.

29.11.2025, 22:36

Una grande rimonta non è invece bastata a Camille Rast per issarsi sul podio. La vallesana ha recuperato ben 5 posizioni, terminando quinta a 33 centesimi dalla norvegese Thea Stjernesund.

La squadra rossocrociata ha piazzato nelle 30 anche Wendy Holdener (18a a 2"59) e Vanessa Kasper (26a a 3"02), che non ha saputo replicare l'exploit del primo tracciato.

