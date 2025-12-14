Alice Robinson vive una montagna russa di emozioni a St. Moritz. KEYSTONE

Alice Robinson vince il primo Super-G della sua carriera a St. Moritz. Mentre rilascia un'intervista nella zona del traguardo, un giornalista le racconta della sparatoria avvenuta in Australia, e lei non riesce a trattenere le lacrime.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Alice Robinson vince il super-G di St. Moritz davanti alla francese Romane Miradoli e all'italiana Sofia Goggia.

Nella zona mista, la neozelandese parla della sua gara: dice di essersi sentita benissimo durante la corsa. Ma non avrebbe mai pensato di essere così veloce: «Ho fatto alcune buone sessioni di allenamento in super-G. Ma non pensavo che sarebbe stato sufficiente per vincere una gara».

Pur essendo la settima vittoria di Robinson in Coppa del Mondo, è stata la prima in super-G.

In seguito, a Robinson, che è nata in Australia, è stato chiesto della terribile sparatoria avvenuta su una spiaggia di Sydney in mattinata.

Ma la sciatrice non ne sapeva nulla fino a quel momento: «Che cosa è successo?», è la sua prima domanda quando le viene chiesto della terribile notizia proveniente dall'Australia.

Quando un giornalista le parla della furia assassina sulla spiaggia di Bondi Beach, che ha provocato diversi morti, l'atleta scoppia in lacrime. Quando le viene chiesto se ha ancora dei parenti a Sydney, risponde: «Sì, ho ancora dei famigliari lì».

L'intervista viene interrotta, Robinson deve ricomporsi e viene confortata da allenatori e colleghe.