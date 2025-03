Stefan Rogentin si prende il secondo posto nella classifica di specialità. Keystone

Con un quarto posto a Sun Valley, Stefan Rogentin ha superato Vincent Kriechmayr per il secondo posto nella classifica di super-G.

SwissTXT - La redazione fon

Per Marco Odermatt, che ha concluso quinto nel super G di Sun Valley a 0”96 dal primo classificato Lukas Feurstein, l'evento ha rappresentato una celebrazione poiché ha ottenuto la sua terza coppetta di specialità stagionale.

D'altra parte, Stefan Rogentin e Franjo von Allmen avevano l'opportunità di raggiungere il podio nella classifica speciale. Mentre il bernese non è riuscito a realizzare il suo obiettivo, finendo terzo a 0”42 e quarto in classifica generale per un margine di tre punti da Vincent Kriechmayr, il grigionese ha superato l'austriaco, posizionandosi secondo grazie al quarto posto.

Tra gli altri svizzeri in gara, Justin Murisier e Loïc Meillard hanno terminato la competizione a Sun Valley rispettivamente a 1’96” e 2”38 dal leader, mentre Alexis Monney è uscito dopo una decina di porte.